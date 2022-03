EU chystá fond solidarity s Ukrajinou, dárcovskou konferenci může pořádat ČR

Brusel - Evropští lídři se chystají na čtvrtečním summitu v Bruselu schválit vytvoření fondu solidarity s Ukrajinou, který by měl pomoci s obnovou země po devastující ruské invazi. Podle návrhu závěrů vrcholné schůzky by šéfové států měli také vyzvat k uspořádání mezinárodní dárcovské konference. Český ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek dnes novinářům řekl, že příprava konference by mohla být součástí programu nadcházejícího českého předsednictví EU ve druhém pololetí letošního roku.

Předseda Evropské rady Charles Michel minulý týden o možnosti zřídit fond hovořil s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Peníze z něj by měly podpořit strádající zemi během války a zároveň se stát základem pro její poválečnou obnovu.

Lídři EU se podle navrženého prohlášení summitu hodlají zavázat k podpoře "okamžitých potřeb" ukrajinské vlády stejně jako "rekonstrukce demokratické Ukrajiny" po skončení války.

"Byli bychom rádi, kdyby donorská konference byla součástí programu našeho předsednictví," řekl po bruselském jednání s kolegy z unijních zemí Bek. Doplnil, že jeho úřad již od minulého týdne jedná o záležitosti s ministerstvem zahraničí. Podrobnosti jako termín či místo konání konference podle něj zatím nebyly určeny. Česko přebere vedení EU od Francie na půl roku v červenci.