EU chystá další půlmiliardu eur na zbraně pro Ukrajinu a nové protiruské sankce

Brusel - Země Evropské unie by měly brzy vyhradit dalších 500 milionů eur (12 miliard korun) na nákupy zbraní pro Ukrajinu. Novinářům to dnes řekl přední unijní činitel, podle něhož by měli uvolnění v pořadí sedmé půlmiliardové platby z obranného fondu EU schválit v pondělí ministři zahraničí. Sedmadvacítka podle něj také chystá nové sankce proti Rusku, jejichž schválení chce část zemí stihnout do začátku února.

Evropský blok již od počátku ruské agrese na Ukrajině uvolnil z Evropského mírového nástroje (EPF) 3,1 miliardy eur na nákupy zbraní a dalšího vojenského materiálu pro Kyjev a na zřízení výcvikové mise pro ukrajinské vojáky. V prosinci rozhodly unijní země, že do fondu přidají dvě miliardy eur, aby z něj mohly dále podporovat Ukrajinu, ale i další, zejména mimoevropské země.

"Budeme hledat politickou shodu pro další platbu, stejně jako to děláme od začátku konfliktu," prohlásil dnes zmíněný činitel o plánu uvolnit sedmou půlmiliardovou platbu. V minulosti bylo jednomyslné schvalování peněz většinou bez problémů, skepticky se k platbám za zbraně stavělo jen Maďarsko, které však zatím vždy souhlasilo.

Podle unijního zdroje by ministři měli schvalovat také vyhrazení dalších 45 milionů eur na výcvikovou misi, do které již EU zapojila několik tisíc ukrajinských vojáků.

Zástupci členských zemí by měli již tento víkend s Evropskou komisí probírat návrh desátého balíku protiruských sankcí. Podle diplomatických zdrojů by mohly zasáhnout ruský jaderný sektor a mířit také proti Bělorusku či Íránu za jejich podporu ruské invaze. Některé státy usilují o to, aby unie sankce schválila do 3. února, kdy přijede předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a šéf Evropské rady Charles Michel na summit do Kyjeva. Pokud však budou v jednáních o sankcích přetrvávat neshody, považuje Brusel za krajní termín jejich schválení 24. únor, kdy uplyne rok od zahájení ruské invaze.