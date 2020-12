EU chce zapomenout na spory s Trumpem a spolupracovat s USA

Brusel - Evropská unie chce po nástupu nového amerického prezidenta Joea Bidena výrazně posílit spolupráci se Spojenými státy, s nimiž měla poslední čtyři roky za vlády Donalda Trumpa chladné vztahy. Sedmadvacítka evropských zemí dnes zveřejnila strategii, podle které hodlá společně s Washingtonem bojovat proti pandemii nemoci covid-19 i klimatickým změnám a také vyřešit vzájemné obchodní spory. Lídři EU by rádi už v první polovině příštího roku posílení spolupráce s Bidenem osobně probrali na summitu v Bruselu.

Evropská komise dává v dnešním plánu najevo, že Bidenovo volební vítězství nad končícím prezidentem Trumpem, který označoval EU spíše za soka než za partnera, je "příležitostí, která se naskytne jednou za generaci". Evropský blok jí hodlá využít a přesvědčit novou americkou vládu o potřebě spolupráce na globálních tématech a návratu k multilateralismu, k němuž se Trump stavěl kriticky.

"Konkrétními návrhy spolupráce s novou Bidenovou administrativou vysíláme našim americkým přátelům a spojencům jasný signál. Pojďme se dívat vpřed, nikoli zpět," prohlásil dnes šéf unijní diplomacie Josep Borrell s odkazem na rozpory, které mezi oběma dlouholetými spojenci za Trumpova působení vznikly.

Dosavadní šéf Bílého domu například odmítal uznat závažnost klimatických změn a oznámil odstoupení své země od pařížské klimatické dohody. Biden dal jasně najevo, že hodlá v této věci zcela obrátit kurz a dřívější závazky opět respektovat. Výrazně aktivnější přístup bližší tomu evropskému má zvolený prezident také směrem k nynější pandemii, jejíž průběh Trump zprvu zlehčoval a snažil se co nejméně omezit americkou ekonomiku. Unie by podle dnešního plánu chtěla přesvědčit USA, aby například spolufinancovaly zajištění vakcín pro země celého světa. Trump přitom na nedávném videosummitu vyspělých zemí G20 zmínil, že vakcínu by podle něj jako první měli dostat Američané.

Zásadní zlepšení očekává unie v obchodních vztazích. Trump zavedl cla na dovoz hliníku či oceli a kvůli negativní americké obchodní bilanci s EU hrozil uvalením další celní zátěže. Podle dnešního plánu by unie chtěla s USA "úzce spolupracovat na vyřešení vzájemných obchodních sporů vadících oběma stranám". Konkrétní řešení pří jako je dlouhodobá celní válka o státní podporu leteckých výrobců Airbus a Boeing však komise nenastínila.

Biden sice dal najevo, že bude oproti Trumpovi větším příznivcem globálních organizací jako je Světová obchodní organizace (WTO), není však jisté, nakolik sblíží své obchodní postoje s evropskými. Podle expertů bude v této věci důležité také hledání společného přístupu k posilující globální roli Číny, o němž však komise ve své strategii nemluví.

EU by ráda s Bidenovou vládou vyřešila také další sporné téma, kterým je zdanění velkých technologických firem. Komise by chtěla obnovit letos přerušený dialog a přimět Washington, aby souhlasil s kompromisní variantou zdanění amerických internetových obrů jako Facebook či Google, která by předešla zaváděním různých daní v jednotlivých evropských zemích. EK také chce k vyřešení obchodních a daňových sporů ustavit zvláštní transatlantickou radu.

Podobnou strategii jako komise už v pondělí velvyslancům členských zemí unie představil předseda Evropské rady Charles Michel. Počítá mimo jiné s tím, že Biden by s unijními lídry měl v první polovině příštího roku hned dvakrát probrat možnosti budoucí spolupráce: nejprve při videokonferenci a až to vývoj covidové nákazy dovolí, tak i osobně v Bruselu. O návrzích unijních orgánů budou koncem příštího týdne hovořit na summitu prezidenti a premiéři členských zemí, kteří by měli společný postup EU k budoucím vztahům s USA formálně podpořit.