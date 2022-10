EU chce vyjednat výjimky pro exportéry z nové americké legislativy

Praha - Evropská unie chce jednat se Spojenými státy o získání výjimek z nové americké legislativy, která podle Bruselu diskriminuje evropské výrobce elektromobilů. Je v zájmu EU dostat se na stejnou pozici, jakou mají vůči USA Kanada a Mexiko, řekli dnes novinářům v Praze eurokomisař pro obchod Valdis Dombrovskis a český ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN). Síkela varoval před evropsko-americkými závody v subvencování.

Tření mezi Evropskou unií a USA vyvolává takzvaný zákon o snížení inflace, který americký prezident Joe Biden podepsal v srpnu po mnohaměsíčním vyjednávání v Kongresu. Rozsáhlý soubor opatření zahrnuje mimo jiné investice do zelené transformace ekonomiky s důrazem na podporu domácího průmyslu. Konkrétně jde například o daňové úlevy na elektromobily vyrobené v USA nebo podporu výroby baterií a komponentů pro nízkoemisní elektrárny. EU se obává, že úlevy budou diskriminační pro evropské vývozce.

Tématu se dnes věnovali unijní ministři obchodu na neformálním jednání v Praze, kterého se jako host zúčastnila i americká zmocněnkyně pro obchod Katherine Taiová. Dombrovskis uvedl, že EU vytvořila pracovní skupinu, která se bude zabývat řešením problematických dopadů amerického zákona. První jednání skupiny se uskuteční příští týden. "Doufáme v konstruktivní výsledky pro obě strany," řekl eurokomisař s tím, že jednání nebudou jednoduchá.

"Jasně jsme formulovali, že výsledkem jednání by mělo být udělení výjimek ve prospěch členských států EU," uvedl Síkela. Ideálním stavem by podle něj byla stejná úroveň výjimek, jako mají Kanada či Mexiko. "To je výchozí pozice z naší strany, uvidíme, co se podaří smluvně vyjednat," dodal. Situace podle něj nesmí vyústit v závody v subvencování, které by v konečném důsledku poškodily obě strany.

Na dnešním jednání evropských ministrů s Taiovou byla podle Síkely vidět velká vůle na obou stranách si v této velmi složité situaci si vzájemně pomoci v řešení složitých ekonomických otázek, které mohou mít i politický přesah a mohou dále do budoucna ovlivňovat vývoj na obou kontinentech, zejména ve světle ruské agrese proti Ukrajině.