EU chce splnit své klimatické cíle navzdory válce na Ukrajině, řekl Fiala

Šarm aš-Šajch (Egypt) - Evropská unie je navzdory válce na Ukrajině dál odhodlaná bojovat proti klimatickým změnám, i když konflikt dočasně způsobil větší spotřebu fosilních paliv a negativně ovlivnil snahy snižovat emise. Během vystoupení na klimatické konferenci OSN (COP27) v Egyptě to dnes řekl český premiér Petr Fiala. Vyústění energetické krize, kterou válka způsobila, ale podle něj může být i pozitivní, protože se zmenší závislost Evropy na ruském plynu a fosilních palivech obecně.

"Mnoho evropských zemí sice ctí závazky z Pařížské dohody, byly ale nuceny dočasně využívat více fosilních paliv, než měly v plánu. Aby udržely své občany v teple," řekl Fiala. Podle něj je to pochopitelné, nemělo by to ale oslabit odhodlání snižovat emise, protože globální změny klimatu ohrožují celou planetu.

Premiér zdůraznil, že jeho vláda má v plánu odklon od uhlí směrem k obnovitelným zdrojům a jaderné energii. "Své sliby plníme: do roku 2020 Česká republika snížila emise skleníkových plynů o 43 procent ve srovnání s rokem 1990, což je mnohem více, než jsme se zavázali," řekl.

Fiala také v roli šéfa vlády předsednické země EU zmínil unijní klimatický balíček označovaný jako Fit for 55, který má sedmadvacítku dovést k 55procentnímu snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 oproti úrovni z konce minulého století.

Malé ostrovní státy žádají, aby ropné společnosti platily klimatickou daň

Malé ostrovní státy žádají, aby ropné společnosti platily ze svých zisků klimatickou daň, a podílely se tak na sanování škod způsobených emisemi a jimi vyvolaným globálním oteplováním. Při dnešním projevu na klimatickém summitu COP27 v Egyptě to jejich jménem řekl Gaston Browne, premiér karibského ostrovního státu Antigua a Barbuda.

"Ropný a plynárenský průmysl denně vydělává tři miliardy dolarů. Nastal čas, aby tyto společnosti musely ze svých zisků platit globální uhlíkovou daň, z níž by se pak financovaly kompenzace škod," citovala Brownea agentura Reuters. "Rozmařilí producenti fosilních paliv profitují ze svých vyděračských zisků na účet celého lidstva. Zatímco oni vydělávají, planeta hoří," dodal.

Premiérka dalšího z karibských ostrovních států Barbadosu Mia Mottleyová v pondělí ve svém projevu kritizovala bohaté státy, které podle ní dosáhly prosperity na úkor chudších zemí, které nyní musejí nést hlavní část tíhy dopadů klimatických změn.

"My jsme byli ti, kteří svou krví, potem a slzami zaplatili průmyslovou revoluci. A teď musíme platit i za emise skleníkových plynů, které průmyslová revoluce přinesla? To je naprostá nespravedlnost," řekla Mottleyová, podle které můžou změny klimatu do poloviny století z domovů vyhnat až miliardu lidí.

Vysoký komisař OSN vyzval Egypt k propuštění disidenta Fattáha Vysoký komisař OSN pro lidská práva Volker Türk dnes vyzval Egypt, aby okamžitě propustil vězněného disidenta Alá Abdal Fattáha, protože je podle něj kvůli hladovce v ohrožení života. Informovala o tom agentura Reuters. Fattáh krátce před začátkem klimatické konference COP27 oznámil, že od neděle svou protestní hladovku zpřísní a nebude přijímat už ani tekutiny. Čtyřicetiletý Abdal Fattáh, který má kromě egyptského také britské občanství, patřil mezi tváře revolučního roku 2011, nyní si odpykává pětiletý trest za zneužití sociálních sítí. Hladovku zahájil 2. dubna původně konzumací jednoho pevného jídla týdně a příjmem 100 kalorií denně v podobě tekutin. Na poplach bije i Fattáhova rodina. Jeho matka dnes zveřejnila video, kde mluví o tom, že nedostala při pondělní návštěvě věznice od svého syna dopis, který jí pravidelně píše. "Nemám žádný hmatatelný důkaz, že je Alá naživu a při vědomí," řekla. Za vězněného opozičníka se v pondělí přimlouval také britský premiér Rishi Sunak, který jednal s egyptským prezidentem Abdal Fattáhem Sísím.

Studie: Rozvojové země potřebují kvůli klimatu dva triliony dolarů ročně

Chudší země v rozvojovém světě potřebují do roku 2030 každoročně investice ve výši kolem dvou trilionů dolarů (48,5 bilionu korun), aby dokázaly efektivně snižovat emise skleníkových plynů a vyrovnat se s důsledky klimatických změn. K těmto číslům došli ekonomové ve své zprávě vypracované pro klimatický summit OSN, napsal list The Guardian.

Chudší země potřebují finanční zdroje na to, aby mohly přejít od fosilních paliv k čistším zdrojům energie a řešit problémy, které klimatická změna už způsobila nebo do budoucna způsobí. Podle autorů studie by měl do těchto zemí každoročně nejméně jeden trilion dolarů proudit od vlád bohatších států, soukromých investorů a rozvojových bank. Zbytek by měly tyto země získat ze svých veřejných zdrojů i ze soukromého sektoru. V současnosti se roční investice do ekonomik rozvojových zemí pohybují v řádu 500 miliard dolarů (12 bilionů korun).

Jedním z hlavních autorů stostránkové zprávy, kterou si objednaly britská a egyptská vláda, je ekonom Nicholas Stern, který se dlouhodobě věnuje ekonomickým souvislostem globálního oteplování.

"Bohaté země by si měly uvědomit, že investovat do klimatických opatření na rozvíjejících se trzích a v rozvojových zemích je v jejich vlastním zájmu a jde také o otázku spravedlnosti, pokud vezmeme v úvahu dalekosáhlé dopady vysokých emisí v současnosti i v minulosti," uvedl Stern.

"V příští dekádě zaznamenají největší rozšíření energetické infrastruktury a růst spotřeby rozvojové země. Pokud zůstanou závislé na fosilních palivech a emisích, pak se svět nebezpečným změnám klimatu nevyhne, což bude znamenat zkázu pro miliardy lidí nejen v chudých, ale i v bohatých státech," dodal.