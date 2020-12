EU chce mít do 2030 na silnicích nejméně 30 milionů aut bez emisí

Brusel - Evropská unie chce mít do roku 2030 na svých silnicích nejméně 30 milionů aut bez emisí, a snaží se členské státy odvrátit od dopravy využívající fosilní paliva. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na dokument o budoucí strategii, který má Evropská komise (EK) oficiálně zveřejnit příští týden. Brusel se chystá předložit opatření, která se mají vypořádat se čtvrtinou emisí skleníkových plynů z dopravy. EK se k věci nevyjádřila.

"Cíle EU být do roku 2050 klimaticky neutrální nelze dosáhnout bez zavedení ambiciózních opatření na snížení závislosti dopravy na fosilních palivech," stojí v dokumentu. K tomu, aby EU svých klimatických závazků dosáhla, bude třeba "nejméně 30 milionů vozů bez emisí do roku 2030," uvádí dále.

To by znamenalo ohromný pokrok ve srovnání s 1,8 milionu elektrických a hybridních vozů, jež byly v Evropě podle neziskové organizace ICCT registrovány na konci minulého roku.

Některé unijní země, například Francie či Slovinsko, už stanovily datum, po němž se v nich nebudou prodávat nová auta s pohonem na fosilní paliva. Prodej vozů s nižšími emisemi stoupá a zvýšil se i během pandemie covidu-19. Hlasy z automobilového odvětví nicméně opakovaně varují, že prodej "čistých aut" může zbrzdit nedostatečná infrastruktura.

Dokument, na nějž Reuters odkazuje, uvádí, že Evropa bude v roce 2030 potřebovat tři miliony dobíjecích stanic a jeden tisíc vodíkových čerpacích stanic. Nyní má Evropa kolem 200.000 dobíjecích míst. Brusel podle dokumentu příští rok představí plán ohledně zavádění těchto zařízení a jeho financování.

Evropská unie se chystá příští rok navrhnout přísnější standardy ohledně emisí oxidu uhličitého pro osobní vozy a dodávky od roku 2025, stojí v dokumentu, podle nějž by se mohla tato opatření případně rozšířit i na autobusy.

Do roku 2030 má Brusel v plánu zdvojnásobit a do roku 2050 ztrojnásobit vysokorychlostní železniční dopravu. Do roku 2035 mají být podle dokumenty pro trh připraveny lodě a letadla bez emisí.