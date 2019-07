EU chce doporučit do čela MMF guvernéra britské centrální banky

Brusel - Zástupci zemí Evropské unie jednají o možnosti, že by se novým šéfem Mezinárodního měnového fondu (MMF) mohl stát guvernér britské centrální banky Mark Carney. Ten se narodil v Kanadě, má však také britský a irský pas, takže jeho výběr by technicky splnil sedm desetiletí trvající praktiku, podle které MMF vede Evropan a Světovou banku (SB) Američan. S odvoláním na informovaný zdroj to uvedla agentura Bloomberg

Posledních 11 výkonných ředitelů MMF bylo z Evropy, včetně poslední šéfky, Francouzsky Christine Lagardeové. Ta by však měla odstoupit, protože tento týden byla vybrána, aby se stala prezidentkou Evropské centrální banky (ECB) a nabídku neodmítla. Ve funkci by nahradila Maria Dragiho, kterému funkční období končí 31. října.

Nicméně stále se mohou objevit soupeři Carneyho. O tom, koho nominují, by ministři financí zemí EU podle zdroje Bloombergu měli jednat na zasedání, které začne příští týden. Carney je jednoznačně kvalifikovaným kandidátem, jsou zde však ještě i jiné možnosti. O svého zástupce by mohli usilovat i rozvíjející se země, vzhledem k jejich rostoucí váze ve světové ekonomice.

Nicméně čtyřiapadesátiletého Carneyho bude těžké porazit. Řídil centrální banky Británie a Kanady, pomohl nastavit regulace globálních financí, pracoval pro kanadskou vládu, získal doktorát z ekonomie na Oxfordské univerzitě a strávil více než deset let ve společnosti Goldman Sachs Group. Takové zkušenosti jsou důležité vzhledem k tomu, že vedení MMF se bude měnit v době, kdy je světová ekonomika nejslabší za posledních deset let a stále více ohrožena obchodní válkou mezi USA a Čínou. Tento týden Carney varoval před riziky rozsáhlého zpomalení hospodářského růstu, které by si mohlo vyžádat zásadní politickou reakci.

Carney řídí Bank of England, jak zní oficiální název britské centrální banky, od roku 2013. Odejít by měl koncem ledna. Británie už hledá jeho nástupce mezi 30 žadateli. Tento proces však bude dokončen nejdříve poté, co se funkce ujme nový britský premiér. Carney už dříve naznačil, že se na začátku příštího roku plánuje vrátit do Kanady. V kanadských médiích se o něm často mluví jako o možném nástupci současného premiéra Justina Trudeaua.

Možný přesun Carneyho do čela MMF by však mohl zklamat bývalého britského ministra financí George Osborna, který najal Carneyho do čela britské centrální banky a sám podle zdrojů uvažuje o kandidatuře do čela MMF. Mezi možnými kandidáty jsou i francouzský ministr financí Bruno Le Maire a člen Výkonné rady ECB Benoit Coeuré, i když u těch může být problematické, že jsou Francouzi, stejně jako Lagardeová a její předchůdce Dominique Strauss-Kahn. Mluví se také o Bulharce Kristalině Georgievové, výkonné ředitelce SB, nebo o bývalém nizozemském ministrovi financí Jeroenovi Dijsselbloemovi.