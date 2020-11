EU chce dohodu s Británií, čas se krátí, řekla šéfka EK.

Brusel - Sporná témata ve vyjednávání Evropské unie s Británií by měla být řešitelná a unie je připravena "být kreativní" při hledání kompromisu. Nehodlá však ohrozit fungování svého jednotného trhu a v případě krachu rozhovorů je připravena na neřízený rozchod se svým bývalým členem. Europoslancům to dnes řekla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, podle níž o osudu případné dohody rozhodnou následující dny.

Británie opustila po 47 letech evropský blok letos v lednu a od té doby se obě strany dohadují na podobě budoucích vztahů. V posledních týdnech již dopracovaly společné formulace značné části mnohasetstránkového textu společné smlouvy. Trojice hlavních sporných témat - rybolov, pravidla hospodářské soutěže a dohled nad řešením sporů - však stále zůstává otevřená. Přechodné období, po něž se na Británii vztahují unijní předpisy, potrvá přitom jen do konce tohoto roku.

"Zbývá nám velmi málo času a my uděláme pro dosažení dohody vše, co bude v našich silách. Jsme připraveni být kreativní, ale nejsme připraveni zpochybnit integritu našeho jednotného trhu," řekla šéfka unijní exekutivy. EU má podle ní jasně vytyčený požadavek sjednocení pravidel hospodářské soutěže, z něhož nehodlá ustoupit. Také otázky dohledu nad řešením sporů a rybolovných práv v britských vodách jsou podle von der Leyenové pro unii stále klíčové. Zásadní ústupky však zatím odmítá i britská strana a vyjednávači se proto podle diplomatů v posledních dnech zabývali možností, zda by ve sporných otázkách nešlo dosáhnout prozatímní dohody, jejíž podmínky by bylo po několika letech možné změnit.

Pokud obě strany nedospějí k úmluvě během nejbližších dnů, aby ji do konce roku mohly na obou stranách schválit parlamenty, zkomplikují od ledna obchodování přes Lamanšský průliv cla a kvóty.