EU chce dát miliardu eur na dodávky dělostřelecké munice Ukrajině, píše DPA

Brusel - Evropská unie chce dát jednu miliardu eur (23,5 miliardy korun) na rychlé dodávky dělostřelecké munice Ukrajině. Píše to dnes agentura DPA, která se seznámila s unijním záměrem. Unijní dotace by měla pokrýt až 90 procent nákladů na poskytnutí střeliva ráže 155 milimetrů. Dělostřelectvo by mělo sehrát klíčovou roli ve snaze ukrajinské armády dobýt nazpět území, která nyní okupují ruské síly.

S částkou jedné miliardy eur počítá návrh, který příští týden předloží na neformálním zasedání ministrů obrany šéf unijní diplomacie Josep Borrell. Peníze z Evropského mírového nástroje (EFP) mají posloužit pro předání munice ze skladů členských zemí či pro dodávky čerstvě vyrobených dělostřeleckých granátů.

Brusel také mluví o potřebě společných nákupů členských zemí a posílení výrobních kapacit munice na kontinentě. Na to nedávno apeloval i generální tajemník NATO Jens Stoltenberg.

Některé členské státy se přitom už dříve vyslovily pro výrazně vyšší částku, než s jakou počítá Borrellův návrh. Například Estonsko chtělo uvolnit z EFP až čtyři miliardy eur, což by umožnilo nákup zhruba jednoho milionu dělostřeleckých granátů ráže 155 milimetrů, píše deník Le Monde.