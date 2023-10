EU by se měla rozšířit v zájmu své bezpečnosti, řekl Pavel

Český prezident Petr Pavel s manželkou Evou Pavlovou navštívil Bruggy, 3. října 2023, Belgie.Setkání se studenty EU Diplomatic Academy a českými studenty College of Europe.Vlevo Rektorka College of Europe Federica Mogherini .

Český prezident Petr Pavel s manželkou Evou Pavlovou navštívil Bruggy, 3. října 2023, Belgie.Setkání se studenty EU Diplomatic Academy a českými studenty College of Europe.Vlevo Rektorka College of Europe Federica Mogherini . ČTK/Šulová Kateřina

Bruggy (Belgie) - Evropská unie by se měla rozšířit v zájmu své bezpečnosti. Ukrajina, ale i státy západního Balkánu nesmějí být ponechány napospas "geopolitickým manipulacím". V projevu při zahájení nového ročníku na College of Europe v belgických Bruggách to dnes řekl český prezident Petr Pavel.

Patronkou ročníku na prestižní akademické instituci je již zesnulá bývalá americká ministryně zahraničí a česká rodačka Madeleine Albrightová, kterou Pavel vyzdvihl jako vizionářku - s ohledem na její podporu rozšíření EU a NATO směrem na východ. Prezident také citoval českého exprezidenta Václava Havla a vyjádřil úmysl uspořádat v Praze konferenci na téma odolnosti demokracií.