Praha - Pokud by Británie požádala o prodloužení lhůty o vyjednávání o podmínkách jejího odchodu z Evropské unie, ostatní evropské země by jí vyhověly. V rozhovoru s ČTK to řekl český velvyslanec při EU Jakub Dürr. Unie se ale podle něj zaměřuje především na schválení už vyjednané dohody o brexitu a doufá, že ji Londýn přijme. Unijní úřady se ale stejně intenzivně věnují přípravám pobrexitových vztahů i pro případ toho, že Británie opustí evropský blok bez dohody.

Se žádostí o prodloužení lhůty pro vyjednávání, která jinak vyprší 29. března, by podle Dürra musela přijít Británie, žádost by následně vyžadovala jednomyslné schválení ostatních 27 zemí unie. "Nevidím situaci, že by nějaká členská země řekla, natruc to Británii nedáme," řekl Dürr. Podle něj by ale Britové museli přijít s opodstatněným argumentem, proč lhůtu chtějí prodloužit, na jak dlouho a jaký by byl další harmonogram vyjednávání.

Unie podle Dürra doufá, že se britské premiérce Therese Mayové podaří v parlamentu prosadit už dojednanou dohodu o brexitu. Poslanci by o ní měli hlasovat v polovině ledna. Pokud by dohoda prošla, musí poté obě komory britského parlamentu schválit zákon o vystoupení země z EU. Poté by dohodu musela potvrdit i unie.

Dürr očekává, že zbývající sedmadvacítka by dohodu přijala rychle. "Na naší straně se vždycky snažíme přizpůsobit a termíny nijak neprodlužovat, to prodlužování se děje v Londýně," řekl. Evropské úřady ale v případě včasného schválení dohody britskou stranou prosadí dokument tak, aby nehrozilo, že se březnová lhůta nestihne. "Na naší straně jsme schopni ještě garantovat časově a procedurálně mechanismy tak, abychom udělali maximum pro to, aby to nedopadlo špatně," řekl velvyslanec.

Evropské úřady se podle Dürra nyní rovným dílem věnují přípravě na řádný odchod Británie z unie i na variantu odchodu bez dohody. Pro tento případ pořádá Evropská komise odborné semináře pro odborníky z jednotlivých členských zemí v různých oblastech, na které bude mít brexit dopad. "Jednou jsou to celníci, jednou jsou to lidé ze silniční dopravy, jednou jsou to lidé z kybernetické oblasti," řekl.

Současně ale komise vyzvala i členské státy, aby přijaly i národní úpravu vztahů s Británií pro případ, že by Londýn EU opustil bez dohody. Dürr v této souvislosti uvítal, že česká vláda v pondělí bude projednávat takzvaný lex brexit, který by měl tuto oblast řešit. "Je to příprava toho nejšílenějšího scénáře, toho nejméně výhodného pro všechny. Ale je to zabránění maximálním škodám, abychom neohrozili chod úplně bazálních věcí jako je letadlo letící z Prahy za kanál," řekl.