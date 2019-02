Brusel - Ministři zahraničí zemí Evropské unie by dnes mohli potvrdit sankce vůči dalším občanům Ruska v souvislosti s nedávným zajetím ukrajinských lodí v Kerčské úžině. Novinářům to při příchodu na jednání řekl slovenský ministr zahraničí Miroslav Lajčák s tím, že nevidí důvod, proč by se tak nemělo stát už dnes.

Debatu o nových sankcích na dnešním ministerském jednání potvrdila také šéfka unijní diplomacie Federica Mogherinová, mluvila však o delším časovém horizontu. Připomněla, že státy EU ohledně sankcí už pět let zastávají jednotný postoj a pravidelně tyto sankce v závislosti na vývoji okolo Ukrajiny upravují.

"Ano, v příštích několika týdnech mohou přijít jednomyslná rozhodnutí o nových sankcích. Nevidíme pozitivní vývoj, bohužel spíše naopak," prohlásila šéfka unijní diplomacie. Zdůraznila také, že cílem nejsou sankce samy o sobě, ale tlak vůči v Rusku v zájmu změny stávající situace.

Debata o sankcích, které EU zavedla před pěti lety kvůli ruskému postupu v ukrajinské krizi a anexi Krymu, se obnovila v listopadu. Rusko tehdy ve strategické Kerčské úžině spojující Černé a Azovské moře zadrželo několik ukrajinských lodí i s 24 námořníky, kteří dodnes zůstávají v Rusku ve vazbě s hrozbou až šestiletého vězení.

Kyjev událost označil za ruskou agresi, Moskva hovoří o provokaci druhé strany. Rusko nijak nereagovalo na výzvy, aby zadržené námořníky propustilo.

V prosinci summit EU podle očekávání prodloužil hlavní část sankcí, tedy opatření mířící vůči některým konkrétním sektorům ruského hospodářství. Kromě nich také unie zmrazila evropský majetek a zakázala vstup konkrétním lidem majícím podle jejího názoru podíl na porušování ukrajinské celistvosti a územní integrity.