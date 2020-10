EU by mohla mít schválené vakcíny proti koronaviru zkraje 2021

Milán - Evropská léková agentura (EMA) by mohla schválit první tři vakcíny proti koronaviru na počátku příštího roku. Uvedl to dnes šéf agentury Guido Rasi. První očkovací látky pro lidi z rizikových skupin by podle něj mohly být k dispozici na jaře, informovala agentura Reuters.

"Pokud vše půjde dobře, mohla by EMA schválit tři vakcíny v prvních měsících roku 2021. Ale vše musí jít dobře. Za každým rohem číhá malá nesnáz," řekl Rasi v rozhovoru s italským televizním kanálem Sky TG24.

Zajistit očkování novými preparáty proti koronaviru ještě tento rok je podle něj skoro nemožné.

Evropská léková agentura v současné době přezkoumává tři přípravky, které kandidují na vakcínu proti koronaviru SARS-CoV-2 v rámci procesu, jenž výzkumníkům umožňuje aktualizovat zjištění prakticky v reálném čase, aniž by museli čekat na závěry studií. Smyslem je urychlit celý proces schvalování očkovací látky, píše Reuters. Jde o tři preparáty vyvíjené firmami Pfizer, AstraZeneca a Moderna, které patří mezi neslibnější kandidáty na vakcíny proti koronaviru.

Šéf Evropské lékové agentury, která schvaluje vstup nových léků na evropský trh, dále upozornil, že uvedení vakcíny na trh bude pouze "začátek konce pandemie, nikoliv její konec". Lidé podle něj budou muset nadále dodržovat opatření proti šíření viru, jako je fyzický odstup nebo nošení roušek, než se ukáže, zda je vakcína skutečně účinná a omezuje šíření viru. To podle něj může trvat nejméně dalšího půl roku.