EU bude žít podle ochranářů přírody od pátku na ekologický dluh

Brusel/Paříž - Evropská unie v pátek vypotřebuje přírodní zdroje, jež jí planeta může nabídnout na celý rok, takže od pátku bude žít na ekologický dluh. Ve své zprávě to oznámil Světový fond na ochranu přírody (WWF). Pokud by stejně jako EU zdroje konzumovalo veškeré lidstvo, potřebovalo by podle zprávy 2,8 planety jako Země.

"Počínaje pátkem budou Evropané žít na dluh. Znamená to, že kdyby celý svět žil stejně jako oni, spotřebovalo by lidstvo veškeré zdroje, jež planeta může obnovit za rok," stojí v dokumentu, na jehož vzniku s WWF spolupracovala nevládní organizace Global Footprint Network.

"Rybolov, zemědělství, lesní hospodářství, stavebnictví, uhlíkové zplodiny... Kdyby lidstvo konzumovalo stejně jako Evropané, potřebovalo by 2,8 modrých planet. V EU sice žije sedm procent světové populace, avšak spotřebovává 20 procent zemské biokapacity," uvádí zpráva.

Vyčerpávání přírodních zdrojů se nepřestává zrychlovat - v roce 1961 se na dluh začalo žít až 13. října. Mezi jednotlivými státy EU jsou ale rozdíly - Lucembursko například letos dosáhlo "dluhového prahu" v polovině února, zatímco Rumunsko se k němu přiblíží až v půlce června, Francie 15. května.

"Využíváním zdrojů prohlubujeme tento deficit z roku na rok v neprospěch jiných států a příštích generací," uvádí WWF.

Situace se horší i v celosvětovém měřítku - v roce 1997 byly roční zdroje vyčerpány koncem září, loni už 1. srpna.

"Vyzýváme politiky k patřičným opatřením: existuje řešení, ale je třeba je zavést hned!" prohlásila mořeplavkyně a předsedkyně francouzské pobočky WWF Isabelle Autissierová.

V rámci EU by se měla prosazovat zemědělská politika, která ochrání přírodní zdroje, vytvoří pracovní místa, zabrání kácení lesů a ničení přírodních ekosystémů. Měla by se také zavést pravidla kontroly rybolovu, uzavírá WWF.