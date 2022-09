EU bude více podporovat rozvoj moderní techniky v zemědělství, řekl Nekula

Praha - Evropská unie chce více podporovat rozvoj moderních technologií a postupů v zemědělství. Půjde například o využití navigačních zařízení, dronů nebo genomických technik, což by mělo přispět ke zvýšení produkce potravin a omezení negativních vlivů klimatických změn. Evropská komise by k tomu měla vypracovat návrh předpisů pro nové postupy ve šlechtitelství rostlin. Po dnešním neformálním jednání ministrů zemědělství zemí EU v Praze to řekl český ministr zemědělství Zdeněk Nekula. Ministři budou na konci září jednat také o rozšíření koridorů pro převoz obilí z Ukrajiny.

Ministři členských zemí EU se podle Nekuly dnes shodli na nutnosti většího využití inovací a vědeckých objevů v zemědělství. Unie proto bude podporovat využití moderních technologií, jako jsou chytré navigace, drony, meteostanice a další zařízení. Podle českého ministra by měly pomoci šetřit nejen náklady zemědělců, ale také vodu nebo hnojiva. "Možná nastal čas na přehodnocení některých tradičních přístupů v produkci potravin ve prospěch nových moderních technik," dodal český ministr.

Rada EU se zabývala také novými postupy, jako jsou například genomické techniky, při nichž se mění genom organismu. Techniky mají zlepšovat výživové vlastnosti plodin a zároveň snížit potřebu využívání pesticidů a jiných látek. "Nutně potřebujeme plodiny odolné proti suchu, mrazům, chorobám a škůdcům, které vyžadují méně pesticidů a umělých hnojiv," řekl český ministr. Zdůraznil, že nové metody by měly pomoci i s přístupem k půdě a okolnímu životnímu prostředí.

Nekula v této souvislosti upozornil, že k tomu bude nutné změnit zastaralý legislativní rámec v Evropě. Komise by proto měla vypracovat návrh předpisů pro nové postupy ve šlechtitelství rostlin.

K jednání ministrů zemědělství byli dnes přizváni také jejich protějšci z Ukrajiny, Gruzie a Moldavska. Evropští ministři se po jednání s nimi dohodli na nutnosti rozšířit koridory pro převoz obilí zejména z Ukrajiny, která čelí ruské invazi, do dalších zemí. Rada EU o tom bude podle Nekuly jednat 26. září v Bruselu.

Eurokomisař pro zemědělství Janusz Wojciechowski k tomu doplnil, že v srpnu se z Ukrajiny vyvezlo 4,5 milionu tun obilí, z toho tři miliony tun se dopravily přes pozemní koridory, takzvané trasy solidarity. Vývoz obilí z Ukrajiny podle něj nemá negativní vliv na evropský trh. "Většina obilí z Ukrajiny se vyváží mimo EU, " řekl. Podle údajů Organizace OSN pro výživu a zemědělství pochází téměř 40 procent celkového dovozu pšenice do Afriky z Ruska a Ukrajiny. Před válkou vyvážela Ukrajina až šest milionů tun obilí měsíčně.

Wojciechowski také řekl, že komise již schválila devíti zemím jejich strategické plány dotací pro následující období mezi lety 2023 až 2027.

Česká republika předsedá Evropské unii od začátku července do konce roku. Příští jednání na ministerské úrovni se v Praze uskuteční 22. září, kdy se sejdou ministři zodpovědní za ochranu spotřebitele.

Nekula: Vládní pomoc bude masivní pro všechny sektory hospodářství

Vládní pomoc kvůli vysokým cenám energií podle ministra zemědělství Zdeňka Nekuly (KDU-ČSL) podpoří všechny sektory hospodářství. Novinářům to řekl před dnešním zahájením neformálního zasedání ministrů zemědělství a rybolovu zemí EU. Uvedl také, že pro firmy, s jejichž zástupci měl možnost mluvit, je stanovený cenový strop dostatečný. Připomněl, že zemědělci nejvíce zasažení zdražováním už nyní čerpají mimořádnou podporu.

"Pomoc bude masivní pro všechny sektory hospodářství," řekl Nekula. Vnímá to, že mezi zemědělci panuje určitá nervozita. Uvedl také, že měl možnost hovořit s představiteli převážně středních a velkých podniků o tom, kde je pro firmy pomyslný "práh bolesti", který ohledně cen energií unesou. A 200 eur (zhruba 6000 Kč) za megawatthodinu je pro ně přijatelná, dodal.

Strop na silovou elektřinu bez nákladů na distribuci na 6000 Kč za megawatthodinu včetně DPH stanovila tento týden vláda pro domácnosti, živnostníky a malé a střední firmy. Velkoodběratelé elektřiny a plynu budou moci podle premiéra Petra Fialy (ODS) od 1. listopadu čerpat podporu kvůli vysokým cenám energií. Na program je připraveno 30 miliard korun, řekl ve středu po jednání vlády. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) uvedl, že podpora se bude týkat zhruba 8000 firem. U energeticky náročných firem bude maximální podpora činit 200 milionů korun, ostatní budou moci získat nejvýše 45 milionů korun. Podpora se podle něj bude týkat zejména firem ze zpracovatelského průmyslu, dále těžebního průmyslu, zemědělství i lesnictví. Uvedl také, že stanovení maximálních cen energií pro firmy neumožňuje evropská legislativa.

Právě stanovení maximálních cen energií požaduje ve společném takzvaném pražském memorandu 14 zemědělských organizací z devíti zemí EU. Ve čtvrtek ho před kongresovým sálem, kde jednali ministři zemědělství EU, představila Agrární komora ČR a Zemědělský svaz ČR na protestním setkání proti dotační a environmentální politice české vlády a EU. Kromě zastropování cen energií požadují také kompenzace vysokých cen hnojiv a dalších vstupních nákladů.

Nekula připomněl, že čeští chovatelé prasat, skotu nebo pěstitelé jablek a brambor si do konce září rozdělí mimořádnou podporu 831 milionů korun z peněz EU a státního rozpočtu. Dalších 750 milionů korun vyplatí malým a středním zemědělským podnikům Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond v programech na snížení jistin úvěrů. Fond spustil tento týden druhé kolo žádostí, ve kterém rozdělí dalších 150 milionů Kč. "Čeští zemědělci budou mít podporu větší než ostatní sektory v ČR," dodal.

Prezident Agrární komory ČR Jan Doležala ve čtvrtek řekl, že vládní pomoc je pro zemědělce spíše nejasná. Upozornil na to, že zemědělské podniky spadají jak mezi maloodběratele, tak i velkoodběratele. Firmy budou muset stále platit vysoké účty a až poté se dozvědí, zda dostanou kompenzace. Podmínky dočasného krizového rámce jsou velmi komplikované a administrativně náročné,doplnil.