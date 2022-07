EU bude pod vedením ČR jednat s výrobci covidových vakcín, chce lepší smlouvy

Praha - Nové smlouvy s výrobci vakcín proti covidu-19 za celou EU by mohly platit od začátku příštího roku. Cílem je rozložit dodávky vakcín podle cyklu epidemie a mít vždy dostupné upravené vakcíny na nejaktuálnější variantu viru. Na dotaz ČTK to dnes uvedl náměstek ministra zdravotnictví (MZd) pro předsednictví Jakub Dvořáček. První jednání zástupců Úřadu pro připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví (HERA) s výrobci Pfizer/BioNTech a Moderna bude příští pátek v Praze. Snahou je připravit zadání pro výrobce tak, aby smlouvy lépe odpovídaly současné situaci

Dosud za objednané vakcíny, včetně těch zatím nedodaných, ČR zaplatila 19 miliard korun. Už poslední dodatky ke smlouvám vedly podle ředitelky mezinárodního oboru MZd Kateřiny Baťhové, která měla na starosti nákupy vakcín z ČR, vedly k odložení dodávek. "Pfizer i Moderna přestaly dodávat vakcíny a nebudou je dodávat přes celé léto. Všechny přijdou na podzim, kdy už budou dostupné nové typy," uvedla.

Dosud podle ní Česko zaplatilo za vakcíny všech výrobců 19 miliard korun, jde o dosud objednané do roku 2023, jejichž dodání se možná prodlouží do dalších let. Darované byly vakcíny za zhruba 270 milionů korun a zlikvidované kvůli prošlé době použitelnosti za 190 milionů korun. "Nikdy nebudeme mít optimální množství. Pravděpodobně vždycky budeme muset mít objednaných víc, než jak velkou máme populaci," řekl náměstek.

Cílem setkání příští týden je připravit zadání pro výrobce tak, aby smlouvy lépe odpovídaly současné situaci, kdy se nemoc nejspíš bude pravidelně vracet. "Chtěli bychom, aby bylo připraveno několik scénářů," uvedl. O nových smlouvách budou jednat 6. a 7. září v Praze ministři zdravotnictví zemí EU, Dvořáček očekává, že do té doby výrobci představí své návrhy. Zároveň by podle něj mělo být zjednodušeno schvalování upravených vakcín podobně jako u každoročně měněných vakcín na chřipku.

MZd se chce při předsednictví zaměřit také na poučení z epidemie koronaviru, zejména v komunikaci. "Chtěli bychom se v této oblasti podívat na to, co které státy EU udělaly v oblasti komunikace dobře a co se nepovedlo," dodal náměstek. Konference k tomuto tématu bude v Praze 21. a 22. listopadu, její finální program bude znám na konci července nebo začátku srpna.