EU bude lépe přecházet zdravotním krizím, řekla von der Leyenová

Štrasburk - Evropská unie bude v návaznosti na koronavirovou pandemii společně lépe předcházet zdravotním krizím a spustí nový program pro posílení odolnosti v této oblasti. V tradičním poselství o stavu EU to dnes v Evropském parlamentu slíbila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Do roku 2027 chce do tohoto programu investovat 50 miliard eur (1,26 bilionu korun). Komise je podle ní zároveň připravena poskytnout do poloviny příštího roku dalších 200 milionů dávek vakcín proti covidu-19 chudším zemím. Evropská unie věnuje na boj proti klimatickým změnám v méně hospodářsky vyspělých zemích do roku 2027 další čtyři miliardy eur (přes 100 miliard korun).

Von der Leyenová za potlesku europoslanců zdůraznila, že EU se podařilo splnit cíl a naočkovat 70 procent dospělých obyvatel do konce léta. Dodala však, že Evropa zatím není zcela chráněna a boj s pandemií nekončí. Šéfka komise připomněla, že mezi členskými státy bloku přetrvávají rozdíly v počtech naočkovaných obyvatel. "Pandemie je maraton, nikoli sprint," prohlásila německá politička, podle níž by se měli proti covidu-19 nechat očkovat i další lidé.

Klíčové pro úplné vymýcení viru podle ní ale bude, jak rychle se podaří dostat vakcíny k lidem v mimoevropských zemích, kde je zatím naočkováno jen mizivé procento populace. K dosud slíbeným 250 milionům dávek proto EU do poloviny roku přidá dalších 200 milionů.

Šéfka EK: Evropa musí k boji proti změnám klimatu získat i další části světa

Evropská unie věnuje na boj proti klimatickým změnám v méně hospodářsky vyspělých zemích do roku 2027 další čtyři miliardy eur (přes 100 miliard korun). Oznámila to dnes předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Ve své každoroční zprávě o stavu EU před europoslanci zdůraznila, že snaha o co nejrychlejší a nejvýraznější snížení emisí skleníkových plynů bude zásadní prioritou unie i v dalším období. EU podle ní rovněž zdvojnásobí fondy, které věnuje třetím zemím na udržování rozmanitosti přírodních druhů. Komise v červenci přišla s přelomovým balíčkem klimatických návrhů, o jejichž konečné podobě budou příští rok vyjednávat europoslanci a členské státy. Von der Leyenová dnes zdůraznila, že Evropa jako první přišla s proměnou klimatických závazků v konkrétní kroky. Sama však boj proti oteplování planety nezvládne a je třeba přesvědčit i další země v čele s Čínou, řekla šéfka unijní exekutivy. EU se proto podle ní mimo vlastního vyjednávání o nových normách zaměří také na klimatickou diplomacii. Unie v rámci této snahy přidá zmíněnou částku třetím zemím a očekává, že Spojené státy budou tento krok následovat, dodala von der Leyenová.

