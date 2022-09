EU bude dál pomáhat Ukrajině a nepoleví v sankcích, řekla von der Leyenová

Štrasburk - Evropská unie bude dál solidárně pomáhat Ukrajině v jejím obraně proti ruskému agresorovi a nepoleví v sankcích vůči Rusku. V tradičním poselství o stavu EU to dnes řekla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, která si jako čestného hosta do Štrasburku pozvala ukrajinskou první dámu Olenu Zelenskou. S ní ještě dnes vyrazí do Kyjeva, aby o návrzích další evropské pomoci diskutovala s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.

Unijní exekutiva bude mimo jiné podle své šéfky pracovat na začlenění Ukrajiny do jednotného evropského trhu. EU také poskytne 100 milionů eur (necelých 2,5 miliardy Kč) na obnovu ukrajinských škol a Ukrajina se stane součástí volné roamingové zóny unie, prohlásila.

"Dnes má odvaha jméno, a tím je Ukrajina," řekla von der Leyenová s odkazem na úspěšnou ukrajinskou obranu a aktuální protiofenzivu. Ruský prezident Vladimir Putin podle ní s invazí neuspěje a Ukrajina podporovaná unií nakonec zvítězí.