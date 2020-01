EU brexitu lituje, je pro ni ale i novým začátkem, píší lídři

Londýn/Brusel - Británie byla pro Evropskou unii přínosem a jejím odchodem Evropané ztrácejí, je však pro ně zároveň novým začátkem. Pouze jednotně mohou unijní země čelit velkým klimatickým, obchodním či geopolitickým výzvám. Uvedli to dnes ve společném textu předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, šéf Evropské rady Charles Michel a předseda Evropského parlamentu David Sassoli. EU se bude v příštích týdnech snažit vyjednat nové partnerství, jehož těsnost bude podle nich záležet na tom, zda se budou obě strany ochotny držet současných pravidel.

V den, kdy Británie po 47 letech opouští evropské společenství, podle unijních špiček nepřestává být pro EU partnerem.

"Budeme dále spolupracovat v zahraniční politice, bezpečnosti a obraně se společným cílem a sdílenými zájmy. Ale budeme to dělat každý po svém," uvedli lídři tří hlavních unijních institucí v textu otištěném řadou médií. Zatímco spolupráce v těchto oblastech by podle signálů z Bruselu a Londýna po brexitu neměla oslabit, vyjednání dohody o vzájemném obchodu či právech lidí, kteří se budou chtít na druhé straně kanálu La Manche usadit v příštích letech, bude výrazně složitější.

"Bez volného pohybu osob nemůže být volný pohyb kapitálu, zboží a služeb. Bez zachování rovných pravidel (v oblastech) životního prostředí, práce, daní či státní pomoci nemůže být nejvyšší stupeň přístupu na jednotný trh. Pokud nejste členem, nemůžete si udržet výhody členství," napsali předsedové v textu nazvaném "Nový úsvit pro Evropu".

Evropský blok podle nich společnými silami dokáže i bez Británie čelit výzvám klimatických změn, digitalizace či ambicím světových velmocí, s nimiž by se sama nevypořádala žádná unijní země.

"V době velkých mocenských her a turbulentní geopolitiky záleží na velikosti," připomněli současné obchodní napětí mezi USA a Čínou či vyhrocenou situaci na Blízkém východě.

Síla EU spočívá mimo jiné v tom, že je největším jednotným trhem a hlavním obchodním partnerem pro 80 zemí světa, uvedli unijní lídři.

Se společným prohlášením k odchodu Británie vystoupí von der Leyenová, Michel a Sassoli v 11:00 SEČ.

Británie zůstává po brexitu spojenec, shodli se Petříček a Fiala

Británie zůstává pro Česko důležitým spojencem a je třeba hledat cestu, jak zajistit další spolupráci i po jejím odchodu z Evropské unie. Shodli se na tom ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) a předseda opoziční ODS Petr Fiala. Británie opustí EU dnes o půlnoci, dohoda o budoucích vztazích by měla vzniknout do konce roku. Předseda SPD Tomio Okamura vyzval, aby po Británii odešlo z unie i Česko.

"Odchází náš dlouhodobý partner, velmi úzký spojenec. Země, která nás podporovala v době, kdy jsme se chtěli stát členy Evropské unie," uvedl Petříček ve videu zveřejněném na twitteru.

"Já osobně jsem ve Velké Británii studoval, tuto zemi mám rád a chci, aby tím odchodem nás Británie neopustila. Naopak abychom pokračovali ve spolupráci v těch důležitých oblastech, jako je obchod, vztahy mezi lidmi, vzdělání, věda, výzkum, nebo také boj proti terorismu, kybernetickým hrozbám a také klimatické změně. Chtěl bych Británii popřát hodně úspěchů, chtěl bych jí popřát také to, abychom nalezli do konce letošního roku cestu, jak společně pokračovat v celé řadě projektů," doplnil ministr.

"Pro mě je Británie náš důležitý spojenec - zůstává klíčovou zemí NATO a Evropy. Budeme podporovat rozumnou dohodu EU o vztazích s Velkou Británií, která bude výhodná pro naše občany, náš vzájemný obchod a zajistí další spolupráci," napsal na twitteru Fiala.

"Mrzí mě, že dnes opouští Evropskou unii stát, který byl průkopníkem ve spojování západní a východní Evropy. Velká Británie, která jako první povolila příchod Východoevropanů za prací bez omezení. Ekonomická výhoda se stala populismem. Zůstaňme přáteli s pevným poutem," uvedl poslanec Tomáš Martínek (Piráti).

S Británií se na sociální síti loučil i předseda zahraničního výboru Sněmovny Jan Veselý (ČSSD), který zároveň naznačil, že by se minimálně část ostrovního království mohla do unie opět vrátit. O opětovném vstupu do EU mluvili skotští nacionalisté v souvislosti s možným odtržením Skotska od Británie.

Radost z brexitu neskrýval Okamura, jehož SPD prosazuje uspořádání referenda o vystoupení Česka z unie. "Přidejme se také k Velké Británii a nechme Brusel padnout. Brexit! Czexit!" uvedl na twitteru.

Ministerstvo zahraničí dnes v tiskové zprávě zdůraznilo, že nynější odchod Británie z EU neznamená žádnou změnu pro české občany. Po brexitu nastane přechodné období, které potrvá do konce roku a během něhož zůstávají v platnosti všechna ustanovení, která platila za britského členství v unii. Čechy žijící v Británii, kterých je podle ministerstva mezi 80.000 a 100.000, ale diplomacie vyzývá, aby se v zemi zaregistrovali a dosáhli statusu usedlíka. Díky tomu budou zachována jejich nynější práva i po skončení přechodného období.