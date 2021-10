EU a USA vyřešily vleklý spor o cla na hliník a ocel, která zavedl Trump

Washington - Spojené státy a Evropská unie se dohodly na vyřešení vleklého obchodního sporu ohledně amerických cel na ocel a hliník. Oznámila to dnes americká ministryně obchodu Gina Raimondová. Dohoda také ruší odvetná unijní cla na americké výrobky. Spor zahájil v roce 2018 tehdejší americký prezident Donald Trump, který zavedl cla na dovoz oceli a hliníku z EU a z řady dalších států.

Evropský komisař pro obchod Valdis Dombrovskis na twitteru potvrdil, že EU a USA se dohodly na pozastavení obchodního sporu a zahájení spolupráce o budoucím globálním ujednání o udržitelné výrobě oceli a hliníku. Dohodu podle Dombrovskise formálně oznámí americký prezident Joe Biden a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v neděli.

Raimondová uvedla, že dohoda zachovává americká cla na ocel a hliník zavedená Trumpem podle odstavce 232 zákona o obchodní expanzi z roku 1962. Zároveň ale umožní vstup omezeného množství výrobků z EU do Spojených států a pomůže oběma ekonomikám čelit společnému problému, kterým je globální nadměrná kapacita dodávek převážně z Číny.

Američtí představitelé neupřesnili, jak velký objem oceli bude možné do USA dovážet z EU bez cla. Agentura Reuters s odvoláním na své zdroje uvedla, že dohoda umožní zemím EU vyvážet do Spojených států ročně 3,3 milionu tun oceli bez cla, a to v rámci systému celních kvót. Vyšší objemy dovozu budou podléhat clu, ale určité ocelářské produkty, které v minulém roce získaly výjimky z amerických cel, by se mohly dovážet bezcelně nad rámec kvót. Včetně výjimek by tak v příštím roce byl od cla osvobozen dovoz 4,3 milionu tun oceli. Před zavedením cel EU vyvážela do USA ročně kolem pěti milionů tun oceli.

Dohoda vyžaduje, aby se ocel a hliník vyráběly výhradně v EU, aby měly nárok na bezcelní status. Cílem ustanovení známého jako standard "tavení a lití" je zabránit tomu, aby se do USA vyvážely kovy z Číny a zemí mimo EU, které se v EU jen minimálně zpracují.

Technicky tak dohoda nechává v platnosti americká cla na ocel 25 procent a na hliník deset procent zavedená z důvodu národní bezpečnosti. V praxi ale osvobozuje od cel podstatnou část evropského dovozu.

Trump zavedl cla na dovoz oceli a hliníku z EU a z řady dalších států. Široce kritizované opatření zdůvodnil tím, že dovoz těchto produktů ohrožuje americkou ekonomiku a tím i národní bezpečnost. EU reagovala zavedením odvetných cel na vybrané zboží z USA, například na motocykly Harley-Davidson anebo džínsy Levi Strauss. Tato cla se měla od letošního 1. prosince zdvojnásobit, dohoda je ale ruší.

Spojené státy umožňují dovoz oceli a hliníku bez cla od svých severoamerických obchodních partnerů, tedy z Mexika a Kanady. Mají však zavedený mechanismus, který umožňuje opětovné zavedení cel v případně neočekávaného prudkého nárůstu dovozu.