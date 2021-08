Ethan Hawke představil ve Varech film a potěšil publikum

Karlovy Vary - Film Zoufalství a naděje z roku 2017 uvedl dnes na filmovém festivalu v Karlových Varech jeho protagonista, americký herec Ethan Hawke. Snímek režiséra Paula Schradera vypráví o nešťastném a pochybujícím knězi, který se kvůli snaze získat zpět nahlodanou víru, naplnit své poslání a napravit křivdy, které se kolem něj dějí, pustí do nebezpečného podniku. Ethan Hawke poté, co pozdravil fanoušky na červeném koberci, vzdal poctu režisérovi dnes uváděného filmu.

Ethan Hawke, podle programového ředitele festivalu Karla Ocha jeden z nejuniverzálnějších herců současné americké kinematografie, při sobotním závěru festivalu převezme cenu, kterou udílí prezident festivalu. Držitel čtyř oscarových nominací dnes před projekcí filmu vyjádřil velkou radost z toho, že po opatřeních proti šíření pandemie covidu-19 je možné znovu chodit do kina.

"Za poslední rok a půl se stalo něco úžasného. Když jsem poprvé viděl lidi s rouškami, připadalo mi to děsivé, jako scéna z postapokalyptického filmu. Teď, když vás v těch rouškách vidím, je to opačné, připadá mi to skoro dojemné, protože vidím, jak se všichni snažíme, abychom tu mohli být spolu. Jsem z toho opravdu dojatý a chci vám poděkovat za to, že jste přišli," řekl lidem v sále.

"Nevím, jak vy, ale já mám pocit, že život se děje nám. Občas máme pocit, že bychom ho měli nějak řídit, ale spíše reagujeme. Paula Schradera jsem objevil poměrně pozdě, bylo mi 19 let a právě jsem se přistěhoval do New Yorku," vyprávěl o jednom z večerů, kdy šel náhodou do kina na dva Schraderovy filmy po sobě a po jejich zhlédnutí si řekl, že "všechno, co bych chtěl říci, už někdo řekl".

"Ten večer v New Yorku jsem měl pocit, že vidím jakousi Severku toho, co by mohl být film. Měl jsem pocit, že vidím, čeho by film mohl dosáhnout. A teď si vezměte, jaký jsem měl pocit, když jsem dostal od Paula Schradera scénář. Připadalo mi to jako výzva nebo volání do zbraně," řekl Hawke. Vyprávěl ještě o natáčení filmu, který dnes diváci zhlédli, a srdečně se po tradiční fotografii filmové delegace s diváky v sále rozloučil.

Pastora Ernsta Tollera v Hawkově podání přivedla do náručí holandské reformované církve pohnutá minulost. V kostele kdesi ve státě New York se stará o nepočetnou komunitu věřících, nabízí jim duchovní radu i konejšivé slovo. Byť je ostatním oporou, setkání s rozrušenou Mary a jejím labilním manželem, ekologickým aktivistou Michaelem jeho zdánlivou stabilitou otřese. Za scénář k filmu z roku 2017 byl Schrader nominován na Oscara a mimo jiné také na Zlatého lva na festivalu v Benátkách.