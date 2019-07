Etapu na Tour vyhrál Trentin, celkově dál vede Alaphilippe

Gap (Francie) - Vítězem 17. etapy na Tour de France se před přesunem do Alp stal po úniku italský cyklista a loňský mistr Evropy v silničním závodě Matteo Trentin. V čele je i nadále Francouz Julian Alaphilippe, který do cíle v Gapu přijel v hlavním pelotonu, v němž byl i Roman Kreuziger, s více než dvacetiminutovou ztrátou na vítěze.

Devětadvacetiletý Trentin oslavil v etapě s dvěma relativně lehčími stoupáními svůj třetí dílčí triumf na Tour a zároveň se postaral o letošní čtvrté prvenství pro stáj Mitchelton-Scott. Kromě titulu mistra Evropy má Trentin na kontě i čtyři etapové výhry na Vueltě a jednu na Giru.

O 37 sekund za Trentinem dojel po 200 kilometrech Dán Kasper Asgreen, třetí byl Belgičan Greg Van Avermaet, nejrychlejší z čtyřčlenné skupinky pronásledovatelů. "Od začátku Tour jsem se cítil dobře, ale nedokázal jsem to prodat. Dnes to bylo buď, anebo. Trpěl jsem jako zvíře, ale stálo to za to," řekl v cíli Trentin.

Průběžné pořadí vede Alaphilippe o 1:35 minuty před britským obhájcem Geraintem Thomasem. Třetí Nizozemec Steven Kruijswijk je zpět o dalších 12 sekund. Kreuziger klesl o jednu příčku na 15. místo, jeho ztráta na čelo zůstala více než dvanáctiminutová.

Ve čtvrtek je na programu první alpská etapa se třemi stoupáními do výšky přes 2000 metrů. Během 208 kilometrů budou jezdci muset postupně zdolat vrcholy Vras, Izoard a Galibier.

Tour de France - 17. etapa (Pont du Gard - Gap, 200 km):

1. Trentin (It./Mitchelton-Scott) 4:21:36, 2. Asgreen (Dán./Deceuninck-Quick-Step) -37, 3. Van Avermaet (Belg./CCC), 4. Mollema (Niz./Trek-Segafredo), 5. Teuns (Belg./Bahrajn-Merida), 6. G. Izaguirre (Šp./Astana) všichni -41, 7. Oss (It./Bora-hansgrohe) -44, 8. Perichon (Fr./Cofidis), 9. Skujinš (Lot./Trek-Segafredo) oba -50, 10. Herrada (Šp./Cofidis) -55, ...58. Kreuziger (ČR/Dimension Data) -20:10.

Průběžné pořadí: 1. Alaphilippe (Fr./Deceuninck-Quick-Step) 69:39:16, 2. Thomas (Brit./Ineos) -1:35, 3. Kruijswijk (Niz./Jumbo-Visma) -1:47, 4. Pinot (Fr./Groupama-FDJ) -1:50, 5. Bernal (Kol./Ineos) -2:02, 6. Buchmann (Něm./Bora-hansgrohe) -2:14, 7. Landa -4:54, 8. Valverde (oba Šp./Movistar) -5:00, 9. Urán (Kol./EF Education First) -5:33, 10. Porte (Austr./Trek-Segafredo) -6:30, ...15. Kreuziger -12:06.