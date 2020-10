Etapu na Etně vyhrál Caicedo, v růžovém je Almeida

Enna (Itálie) - Třetí etapu Gira d'Italia s cílem na sopce Etně vyhrál ekvádorský cyklista Jonathan Caicedo. Do růžového trikotu lídra se oblékl Portugalec Joao Almeida, jenž dojel po 150 kilometrech jedenáctý.

Třetí den na Sicílii znamenal konec nadějí na celkový úspěch pro favorizovaného Brita Gerainta Thomase. Předloňský vítěz Tour de France měl hned v neutrální zóně před ostrým startem etapy pád, při němž utrpěl zranění. Třetí muž průběžného pořadí viditelně trpěl, už před závěrečným stoupáním odpadl z hlavní skupiny a do cíle dojel více než dvanáct minut po Caicedovi.

Sportovní ředitel stáje Ineos Grenadiers Matteo Tosato uvedl, že Thomasův pád způsobil odhozený bidon, na který Velšan najel. "Bezprostředně poté cítil velkou bolest v levé noze, ale po startu se to zlepšilo. Když se zhruba 45 km před cílem zvýšila rychlost a byl prudší terén, zase ho to hodně zabolelo, a proto se rozhodl dojet do cíle v nižším tempu," uvedl bývalý italský cyklista.

Sedmadvacetiletý Caicedo dnešním vítězstvím navázal na loňské úspěchy krajana Richarda Carapaze, jenž se v minulém ročníku Gira stal prvním ekvádorským vítězem jedné z Grand Tour. Člen týmu EF Pro Cycling dosáhl na největší úspěch kariéry poté, co se v závěrečném stoupání zhruba čtyři kilometry před cílem odpoutal od svého posledního kolegy z úniku Giovanniho Viscontiho. Italský veterán dojel druhý s odstupem 21 sekund, dalších devět sekund ztratil třetí Harm Vanhoucke z Belgie.

"Tohle je splněný sen. Únik jsme plánovali. Místy jsem se necítil tak dobře, ale nevzdával jsem to. Poté zaútočil Visconti a zjistil jsem, že jsem na tom dobře, a zaútočil jsem sám. Těžko dokážu popsat své pocity, jsem strašně šťastný," uvedl trojnásobný ekvádorský šampion Caicedo.

O růžový trikot lídra podle očekávání přišel italský časovkář Filippo Ganna. Čerstvý mistr světa a vítěz sobotní úvodní časovky pomáhal zdravotně indisponovanému kolegovi z týmu Thomasovi a nabral téměř dvacetiminutovou ztrátu. Ještě větší propad postihl jediného českého účastníka Gira Josefa Černého, který skončil na 133. místě s odstupem 24:48 minuty a z průběžné páté pozice klesl na začátek druhé stovky.

Kromě Thomase měl špatný den také jiný britský cyklista Simon Yates, jenž ze skupiny favoritů odpadl devět kilometrů před cílem a na očekávané adepty na celkové prvenství ztratil tři a půl minuty. "Je to dlouhý závod, každý může mít špatný den. Náš přišel bohužel už teď. Nyní budeme útočit zezadu," řekl sportovní ředitel Yatesova týmu Mitchelton-Scott Matt White.

Gannu v čele vystřídal druhý muž z časovky Almeida, jenž má stejný celkový čas jako Caicedo. Třetí je s odstupem 37 sekund Španěl Pello Bilbao, na šestou pozici se dnes posunul bývalý vítěz Gira a domácí favorit Vincenzo Nibali.

V úterý čeká cyklisty poslední etapa na Sicílii z Catanie do města Villafranca Tirrena. Šanci zazářit by měli po 140 kilometrech dostat spurtéři.

Giro d'Italia - 3. etapa Enna - Etna (150 km):

1. Caicedo (Ekv./EF) 4:02:33, 2. Visconti (It./Vini Zabú-KTM) -21, 3. Vanhoucke (Belg./Lotto-Soudal) -30, 4. Kelderman (Niz./Sunweb) -39, 5. Fuglsang (Dán./Astana), 6. Majka (Pol./Bora-hansgrohe), 7. V. Nibali (It./Trek-Segafredo), 8. Castroviejo (Šp./Ineos Grenadiers), 9. Pozzovivo (It./NTT) všichni -51, 10. Kruijswijk (Niz./Jumbo-Visma) -56, ...133. Černý (ČR/CCC) -24:48.

Průběžné pořadí: 1. Almeida (Portug./Deceuninck-Quick-Step) 7:44:25, 2. Caicedo stejný čas, 3. Bilbao (Šp./Bahrajn-McLaren) -37, 4. Kelderman -42, 5. Vanhoucke -53, 6. V. Nibali -55, 7. Pozzovivo -59, 8. McNulty (USA/SAE Team Emirates) -1:11, 9. Fuglsang -1:13, 10. Kruijswijk -1:15, ...107. Černý -23:59.