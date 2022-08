Estonsko a Finsko chtějí, aby Evropa přestala Rusům udělovat turistická víza

Tallinn/Helsinky - Premiérky Estonska a Finska se vyslovily pro to, aby Evropa přestala Rusům udělovat turistická víza. Dosud platí, že Rusové mohou na víza udělená například Finskem volně cestovat do většiny z 26 zemí schengenského prostoru. Rusové se kvůli sankcím, jimiž EU reagovala na únorovou ruskou invazi na Ukrajinu, nemohou do zemí Evropské unie dostat letecky, ale často jezdí právě do Finska či Estonska, odkud už případně mohou letecky pokračovat do dalších evropských destinací. Proti udělování víz Rusům se vyslovil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Estonsko a Finsko se chtějí s ostatními unijními zeměmi dohodnout na pauze v udělování víz ruským občanům. Podle nich by nemělo být Rusům umožňováno trávit dovolenou v Evropě, zatímco jejich vláda vede válku proti Ukrajině. Estonská premiérka Kaja Kallasová dnes na twitteru napsala, že "návštěva Evropy je výsada, nikoli lidské právo" a že nastal čas "ukončit turistiku z Ruska".

Finská premiérka Sanna Marinová v pondělí řekla finské televizi Yle, že "není správné, že zatímco Rusko vede agresivní, brutální útočnou válku v Evropě, Rusové mohou žít normální život, cestovat po Evropě a být turisty".

Estonsko i Finsko sousedí s Ruskem a jsou členy EU, která po invazi zakázala lety z Ruska. Rusové však mohou do obou států cestovat po zemi a zjevně pak odtud odlétají do jiných evropských destinací.

Televize Yle minulý týden informovala, že ruské společnosti začaly nabízet přepravu z Petrohradu na finská letiště v Helsinkách a Lappeenrantě, která mají přímá spojení s některými městy v Evropě. Z druhého největšího ruského města je to do Helsinek zhruba 300 kilometrů.

Některé unijní státy už Rusům víza přestaly udělovat, například Lotyšsko tento měsíc. O udělování víz Rusům mají jednat unijní ministři zahraničí na neformálním summitu 31. srpna v Praze. "Věřím, že na příštích zasedáních Evropské rady bude téma probíráno ještě intenzivněji. Můj osobní postoj je takový, že turistika by měla být omezena," řekla Marinová, jejíž země s Ruskem sdílí 1340 kilometrů dlouhou společnou hranici.

K zastavení udělování víz Rusům vyzval Západ v pondělním rozhovoru s deníkem The Washington Post také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Podle něj by se přitom zákaz měl týkat všech Rusů. "Obyvatelé (Ruska) si vybrali tuto vládu a nebojují proti ní, nehádají se s ní, nekřičí na ni," prohlásil Zelenskyj. Prezident zdůraznil, že nejdůležitějšími sankcemi proti Rusku je uzavírání hranic. Domnívá se přitom, že Rusové by si měli žít ve vlastním světě, dokud nezmění své myšlení.