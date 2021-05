Eskalující boje mezi Izraelem a Gazou mají 60 obětí na životech

Jeruzalém - Bilance obětí izraelských náletů na Pásmo Gazy podle dnešního sdělení ministerstva zdravotnictví v této palestinské enklávě vystoupila na 53, včetně 14 dětí a tří žen. Na izraelské straně si raketová palba z Gazy v úterý a v noci na dnešek vyžádala sedm mrtvých, včetně tří žen a dvou dětí, píšou zpravodajské agentury. Radikálové vypálili 15 raket na Dimonu, kde je izraelský jaderný reaktor.

Při izraelských náletech, které začaly poté, co radikální hnutí Hamás a jeho spojenci v pondělí z Gazy začali odpalovat rakety do Izraele, bylo podle ministerstva v Gaze zraněno 320 lidí. Mezi 53 palestinskými oběťmi je 14 dětí a tři ženy. Mezi sedmi mrtvými Izraelci je jednadvacetiletý voják a dvě děti. Poslední obětí je šestiletý chlapec, který při dnešním přímém zásahu domu ve městě Sderot utrpěl fatální zranění. Těžce zraněná je i jeho matka. Izrael hlásí dohromady desítky zraněných.

Izrael identifikoval šest zabitých členů Hamásu, mezi nimiž jsou čtyři členové vedení. Patří k nim velitel brigády z Gazy, šéf kybernetické jednotky odpovědný za přesnost raket, dále velitel odpovídající za výrobu munice a hlavní inženýr muničního oddělení. Izraelská kontrarozvědka tvrdí, že kromě toho přišlo o život deset členů Hamásu podílejících se na výrobě zbraní. Při prvních útocích přišla o tři své velitele také další radikální skupina Islámský džihád.

Hamás a jeho spojenci vypálili od pondělka na Izrael přes 1000 raket, z nichž 200 nepřelétlo hranici a spadlo v Pásmu Gazy. Izrael mezitím v Gaze podnikl rozsáhlé nálety, při nichž byly zničeny mimo jiné dvě výškové budovy. Ministr obrany Benny Ganc prodloužil o dva týdny armádní pohotovost na území do vzdálenosti 80 kilometrů od hranice Pásma Gazy, což zahrnuje velkou část středního Izraele a jeho jih. Podle izraelských sdělovacích prostředků to znamená, že Izrael počítá s delší dobou trvání nynějšího konfliktu. Ten minulý v roce 2014 se táhl 50 dní a zemřelo při něm přes 2000 Palestinců a 70 Izraelců.

Večer bude jednat izraelský bezpečnostní kabinet a premiér Benjamin Netanjahu řekl, že se Izrael musí bránit před nepřáteli zvenčí i před účastníky domácích nepokojů. V několika izraelských městech, především v Lodu se střetli tamní Arabové s Židy. Ve městě, kde podle agentury AFP žije 77.000 obyvatel včetně 47.000 Židů a 23.000 Arabů, byl vyhlášen výjimečný stav. Izraelský prezident Reuven Rivlin kritizoval arabské politiky za "ostudné mlčení". "Pogrom v Lodu a nepokoje po celé zemi vyprovokované krvežíznivými arabskými výtržníky, zranění lidé, ničení majetku a útoky na posvátná židovská místa," charakterizoval Rivlin situaci. "Stržení izraelské vlajky a její nahrazení palestinskou je hrubý útok na sdílenou existenci (Židů a Arabů) v Izraeli," dodal. Arabští politici podle něj svým mlčením povzbuzují teroristy i výtržníky.

Současnému konfliktu předcházely v uplynulých týdnech střety mezi palestinskými demonstranty a izraelskou policií u jeruzalémské mešity Al-Aksá a v dalších částech města. Zraněny při nich byly stovky Palestinců a desítky izraelských policistů.

Palba z Gazy se zintenzivnila poté, co izraelské nálety v Gaze zničily dvě výškové budovy. Izraelská armáda předem obyvatele varovala a vyzvala k evakuaci, přesto si však úder podle zdravotníků vyžádal oběti. Izrael tvrdí, že útočil na odpaliště raket a domovy a kanceláře Hamásu a jeho spojenců. Podle Hamásu Izrael cíleně útočí na obytné domy. Skupina také sdělila, že nálety zničily policejní velitelství v Gaze. Později izraelská armáda zničila v Gaze ještě další mnohopatrový dům, také v něm podle armády byly byty a úřadovny Hamásu. Obyvatele opět předem varovala.

Bytové domy v Gaze byly terčem náletů také za války v roce 2014, což nyní vyšetřuje Mezináordní trestní soud (ICC) jako možné válečné zločiny. Izrael není členem ICC a vyšetřování odsoudil. Mluvčí izraelské armády Jonatan Konrikus uvedl, že armáda dodržuje mezinárodní právo o ozbrojeném konfliktu s tím, že cílem je minimalizovat civilní oběti.

Novinář působící v Gaze Fady Hanuna na twitteru sdílel video zachycující ranní exploze v Gaze. "Co se děje, je neuvěřitelné," uvedl. "To, co jsme dnes ráno zažili, bylo víc války než to, co jsme prožili během posledních tří válek". Fotograf AP uvedl, že v nemocnici v Gaze viděl pět těl a sedm zraněných včetně žen poté, co bylo v Gaze při izraelském náletu zasaženo auto.

Současným bojům mezi Izraelem a Hamásem předcházely střety mezi Palestinci a izraelskou policií na jeruzalémské Chrámové hoře, jíž muslimové říkají Harám aš-Šaríf . Hamás vyzval izraelskou policii, aby se z Chrámové hory a nedaleké východojeruzalémské čtvrti Šajch Džarráh stáhla. Ve čtvrti hrozí vystěhování několika palestinských rodin, do jejichž domovů se chtějí nastěhovat izraelští osadníci. Po nesplnění ultimáta Hamás začal na Izrael odpalovat rakety.

Otázka Jeruzaléma je v mnoha směrech jádrem palestinsko-izraelského konfliktu. Zatímco Izrael považuje Jeruzalém za nedělitelné hlavní město, Palestinci chtějí, aby se jeho východní část stala hlavním městem budoucího palestinského státu. Izrael obsadil východní Jeruzalém v šestidenní válce v roce 1967 a v červenci 1980 prohlásil Jeruzalém v rozporu s rezolucemi OSN za své "věčné a nedělitelné hlavní město". Tuto anexi východní části mezinárodní společenství neuznává s tím, že konečný status města by se měl vyřešit jednáním.

Země vyzývají k snížení napětí v konfliktu mezi Izraelem a Palestinci

K rychlému snížení napětí vyzvala v souvislosti s poslední eskalací konfliktu mezi Palestinci a Izraelem řada zemí i předních světových představitelů, kladou ale důraz na různé aspekty složité situace. Právo Izraele na obranu proti raketovým útokům hnutí Hamás z Gazy zdůraznily nejen Spojené státy, ale třeba také Německo nebo Rakousko. Naopak podle tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana musí Izrael od mezinárodního společenství slyšet tvrdou a odstrašující odezvu kvůli svým pokračujícím útokům na Palestince, uvedla agentura Reuters. K zdrženlivosti dnes vyzval Palestince i Izraelce britský premiér Boris Johnson. Ve snaze utišit eskalující násilí mezi Izraelem a Palestinci vyšlou Spojené státy na Blízký východ vysoce postaveného diplomata, oznámil podle médií ministr zahraničí USA Antony Blinken. Zároveň označil za "trýznivé" záběry, které v posledních dnech přicházejí z regionu. Americký ministr obrany Lloyd Austin podle vyjádření Pentagonu hovořil se svým izraelským protějškem a potvrdil mu, že USA Izrael nadále jednoznačně podporují. O konfliktu mezi Izraelci a Palestinou po telefonu jednali ruský prezident Vladimir Putin a turecký prezident Erdogan. Podle Kremlu "vyzvali strany k snížení napětí" a projevili obavy z rostoucího násilí v Izraeli a Palestině. Erdogan v rozhovoru s ruským prezidentem řekl, že Turecko stále pracuje na svém návrhu z roku 2018 vyslat do oblasti mezinárodní mírové síly. Podle něj Izrael zaútočil na Palestince a proto musí dostat od mezinárodního společenství "silnou a odstrašující odezvu". Vysoký činitel Hamásu uvedl, že organizace je připravena zastavit útoky na Izrael, pokud současně přestane útočit i židovský stát, uvedlo dnes podle agentury Reuters ruské ministerstvo zahraničí. Představitel Hamásu podle něj sdělil vedení ruské diplomacie, že mezinárodní společenství by mělo tlačit na Izrael, aby přestal používat násilí u jeruzalémské mešity Al-Aksá. Předseda Evropské rady Charles Michel dnes hovořil o situaci s izraelským prezidentem Reuvenem Rivlinem. Na twitteru vyjádřil znepokojení z rostoucích útoků. Prioritou podle něj musí nyní být zamezit dalším ztrátám na životech mezi izraelskými a palestinskými civilisty. "Musí se učinit vše, aby se předešlo širšímu konfliktu, který v první řadě zasáhne civilní obyvatelstvo," uvedl šéf evropské diplomacie Josep Borrell v prohlášení, v němž odsoudil vojenské kroky obou znepřátelených stran. "EU je otřesena množstvím mrtvých civilistů a zraněných, včetně dětí," doplnil. Český prezident Miloš Zeman v telegramu zaslaném Rivlinovi vyjádřil Izraeli podporu. "Vyjadřuji Státu Izrael v této těžké chvíli plnou podporu a solidaritu. Jsme s vámi!" stojí v textu. K zdrženlivosti vyzval obě strany britský premiér Johnson. "Británie je vážně znepokojena zvyšujícím se násilím a rostoucím počtem civilních obětí a přejeme si naléhavé snížení napětí," uvedl na twitteru. Německý ministr zahraničí Heiko Maas v úterý večer uvedl, že raketové útoky na izraelská města jsou nepřijatelné a musí skončit. "Izrael má právo na obranu proti nim," uvedl dnes mluvčí německé vlády Steffen Seibert. Podobně se dnes vyjádřil i rakouský kancléř Sebastian Kurz. Za nepřijatelné označily dříve raketové útoky také Spojené státy a Evropská unie. Šéf unijní diplomacie Josep Borrell ale také odsoudil nucené vystěhovávání palestinských rodin z východního Jeruzaléma, což je jeden z důvodu stávajících střetů. K zdrženlivosti a přiměřenosti vyzval izraelskou armádu generální tajemník OSN António Guterres. Také jeho mluvčí odmítl raketové útoky na izraelská města. Napětí se v Izraeli a Palestině výrazně zvýšilo v pondělí poté, co radikální hnutí Hamás a jeho spojenci začali odpalovat rakety do Izraele. V reakci na to izraelské letectvo podniklo útoky na Gazu. Celkově už zahynulo nejméně 50 lidí. Napětí v oblasti vzrostlo v posledních týdnech kvůli střetům mezi izraelskou policií a Palestinci u mešity Al-Aksá a úmyslu vystěhovat palestinské rodiny z východního Jeruzaléma.