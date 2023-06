ESA vypustí misi Euclid, vědci si od ní slibují pochopení temné hmoty a energie

Cape Canaveral (USA) - Pomoci lidstvu pochopit jednu z největších záhad vesmíru - temnou hmotu a temnou energii - se již brzy do kosmu vydá mise Euclid, jejímž cílem je pozorovat strukturu a vývoj vesmíru. V následujících letech zaznamená miliardy galaxií a hvězd ve vzdálenosti až deset miliard světelných let a ze sesbíraných dat vytvoří dosud největší mapu vesmíru. Kosmickou loď nesoucí teleskop a další dvě pozorovací zařízení má podle plánu Evropské kosmické agentury (ESA) v sobotu v 17:11 SELČ vynést do vesmíru raketa Falcon 9 společnosti Space X z floridské základny Cape Canaveral.

Euclid bude následně zhruba čtyři týdny cestovat k takzvanému druhému Langrangeově bodu (L2), který se nachází ve vzdálenosti okolo 1,5 milionu kilometrů od Země. Ve stejné vzdálenosti obíhá i vesmírný teleskop Jamese Webba, který na rozdíl od Euclidu pozoruje jednotlivé malé výseky vesmíru, zato ve velkém detailu.

Mise Euclid v hodnotě 1,4 miliardy eur (33 miliard korun) je naplánována na šest let. Po několika testech by se první snímky měly k vědcům dostat už letos na podzim.

Sonda Euclid je vysoká zhruba 4,7 metru a 3,5 metru široká a váží necelé dvě tuny. Její hlavní část tvoří teleskop o průměru 1,2 metru, který z jedné strany před neúprosným Sluncem chrání štít. Pod teleskopem se kromě servisního modulu nachází také pozorovací zařízení VIS a NISP, díky kterým může Euclid poskytovat vysoce kvalitní zobrazení ve viditelném spektru a pozorování v blízké infračervené oblasti.

Zkoumání vesmíru se podle ESA po staletí soustředilo na ty objekty, které lze vidět - planety, hvězdy, galaxie či plyny. Tyto objekty ale tvoří pouze zlomek vesmíru. Zdá se, že ten je z 95 procent tvořen takzvanou temnou hmotou a energií, které ovlivňují pohyb a rozložení těch viditelných součástí vesmíru, samy ale nevyzařují ani nepohlcují žádné světlo. Vědci dosud nevědí, co tyto extrémně těžce zkoumatelné jevy ve skutečnosti jsou.

"Kosmologie se nachází v situaci, kterou lze označit za rozpačitou," uvedl na tiskové konferenci před startem mise vedoucí programu Euclid Giuseppe Racca k tomu, jak málo toho věda dosud zjistila v oblasti černé hmoty a energie.

Ve vesmíru, vysvětluje francouzský astrofyzik David Elbaz, je více gravitace, než by se dalo předpokládat na základě viditelných objektů.

"Slunce obíhá kolem středu Mléčné dráhy tak vysokou rychlostí, že by ho to mělo z galaxie vymrštit. A pokud ho ta rychlost nevymrští, znamená to, že je přitahováno nějakou jinou hmotou, kterou nevidíme," uvádí odborník, podle kterého vše drží pohromadě právě temná hmota. Temná energie naproti tomu popisuje hypotetický druh antigravitace, díky níž se galaxie zřejmě navzájem odpuzují.

První poznatky vedoucí k lepšímu pochopení temné hmoty a energie podle Elbaze přinese Euclid zhruba po roce a půl od startu. Nelze ale s jistotou říci, co přesně se dozvíme.

"Vědět, co nám Euclid vyjeví, je nemožné," říká astrofyzik.