Erupce kamčatské sopky ohrožuje leteckou dopravu v okolí

Moskva - Silná erupce sopky Šiveluč na ruském poloostrově Kamčatka na Dálném východě, která vyslala oblak popela do výšky deseti kilometrů, představuje zvýšené ohrožení pro letecký provoz, varoval Kamčatský tým pro reakci na sopečnou erupci. Sopka může kdykoliv vyvrhnout sloupce popela do výše 15 kilometrů, varují vulkanologové. Sopečná činnost by mohla ovlivnit mezinárodní lety a nízko letící letadla.

"Nebe je černé jako v noci," vylíčil situaci na místě zpravodaj ruského listu Kommersant. Sopka chrlí popel od šesti ráno místního času (20:00 SELČ).

Místní úřady uzavřely školy v okrese a naléhavě doporučily obyvatelům okolních vesnic, aby zůstali doma, protože popel je lidskému zdraví mimořádně škodlivý. Mrak popela se mezitím rozšířil desítky kilometrů kolem sopky: padání popela hlásí ze vsí vzdálených 50-70 kilometrů od sopky. Kvůli statické elektřině v mraku je slyšet hřmění.

Oblak popela nad sopkou Šiveluč podle údajů z družic dosáhl výše až 20 kilometrů nad mořem. Ale sopečná aktivita postupně slábne a erupce popela aktuálně dosahují výšky šesti kilometrů, napsala dnes nad ránem státní agentura TASS s odvoláním na kamčatskou pobočku geofyzikální služby Ruské akademie věd. Momentálně oblak popela míří na jih.

Šiveluč je jedna z největších a nejaktivnějších sopek na Kamčatce. Nachází se asi 450 kilometrů severovýchodně od jediného většího města na poloostrově, Petropavlovska-Kamčatského. Již v neděli sopka dvakrát vyvrhla sloupce popela.

Kamčatka, která leží v severozápadním cípu Tichého oceánu, patří k nejaktivnějším seizmickým oblastem světa. Na poloostrově je kolem 200 sopek, z nichž devětadvacet je činných. Nejvyšší z nich Ključevskaja dosahuje výšky 4750 metrů. Mohutný vulkán v neděli rovněž chrlil popel. Odborníci vulkanologického institutu při Ruské akademii věd na Ključevské v neděli zaregistrovali až deset erupcí za hodinu.