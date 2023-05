ERÚ vydal varování před neoprávněným zvyšováním cen energií

Praha - Energetický regulační úřad (ERÚ) zaznamenal zvýšený počet stížností spotřebitelů na neoprávněné zvyšování cen energií ze strany obchodníků. Podle úřadu často obcházejí zákonné povinnosti omezením platnosti sjednaného ceníku či zvýšením ceny při automatickém prodloužení smlouvy, aniž splní pravidla pro oznámení. Dnes o tom informoval ERÚ. Spotřebitelům radí, aby v podobných případech namítali neúčinnost změn.

Úřad v souvislosti se změnou cen upozornil na to, že obchodníci musí jednostrannou úpravu cen, pokud to smlouva umožňuje, zákazníkům oznámit minimálně s třicetidenním předstihem, prokazatelně a adresně.

ERÚ proto vybral několik modelových případů, u nichž je nezákonný postup obchodníků patrný. V prvním případě jde o omezení platnosti ceníku. Zákazník v tomto případě uzavře smlouvu na dobu určitou, přičemž má za to, že si sjednal cenu fixní na celou dobu platnosti smlouvy. Cena je ale dohodnutá pouze na část doby platnosti smlouvy, například do konce prvního roku. Poté se má změnit podle aktuálního ceníku dodavatele. Člen Rady ERÚ Ladislav Havel však upozornil na to, že pro takové případy by musela být nová cena sjednaná přímo ve smlouvě. "Jestliže tomu tak není, jedná se pouze o trik dodavatele," dodal Havel.

Další časté případy, které úřad eviduje, se týkají zvýšení ceny při automatické prolongaci smlouvy. Zákazník uzavře smlouvu na dobu určitou s ujednáním, že pokud před uplynutím smlouvy neoznámí, že chce závazek ukončit, tak se smlouva automaticky prodlouží, a to za podmínek, které před prodloužením smlouvy uveřejnil dodavatel na svých webových stránkách. Podle členky Rady ERÚ Markéty Zemanové sice takový postup možný je, ale jen v případě, že se na tom obě strany smluvně dohodnou a dodavatel zákazníka upozorní konkrétním způsobem. "Nestačí jen obecný, nejednoznačný odkaz," řekla Zemanová.

ERÚ pro podobné případy spotřebitelům doporučuje obezřetnost k ustanovením smluv a případně včasný postup pro možné ukončení smlouvy. Jestliže se dostanou do situace, kdy dodavatel nesplní některé podmínky, tak by zákazníci měli podle úřadu namítat neúčinnost smlouvy.

Energetický regulační úřad řešil během prvního čtvrtletí letošního roku 3857 podání. Loni byl v tomto období počet podání více než dvojnásobný. Mezičtvrtletně je pak letos pokles zatím téměř čtvrtinový. V polovině letošních případů mířily podněty spotřebitelů na platby za energie. Výrazně naopak stoupl počet mimosoudních řešení spotřebitelských sporů. Za celý loňský rok úřad řešil 22.198 podání.