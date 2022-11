ERÚ určil pro úspory časové úseky spotřební špičky, v pracovních dnech jsou tři

Praha - Energetický regulační úřad (ERÚ) stanovil časová pásma s nejvyšší spotřebou elektřiny v Česku. Tři hodinové úseky jsou v rámci pracovních dnů, jeden pak v nepracovních dnech. Na dotaz ČTK to řekl mluvčí ERÚ Michal Kebort. Stát v těchto časových pásmech musí podle nařízení EU zajistit alespoň pětiprocentní úspory ve spotřebě.

Úřad zatím stanovil časová pásma, která budou platit pro celý prosinec, v následujících měsících pak může tato pásma upravovat. V pracovní dny jsou období představující dobu špičky pro účely snížení spotřeby elektřiny celkem tři. První úsek začíná v 09:00, další ve 13:00 a poslední v 16:00. Všechny úseky trvají jednu hodinu. V mimopracovních dnech byl jako spotřební špička vymezen úsek od 11:00 do 12:00.

Povinné omezení spotřeby elektřiny v částech dne s nejvyšší spotřebou, které EU přijala ve snaze minimalizovat využívání drahé výroby z plynu, začne platit od čtvrtka. Státy EU by měly od začátku prosince do konce března snížit o pět procent spotřebu elektřiny ve špičce.

Česká vláda chce podle ministerstva průmyslu a obchodu úspory dosáhnout kombinací dobrovolných úspor, nezastropováním celkové spotřeby u podnikatelů, úsporami vyvolaných růstem cen ve špičce, kampaní a dalšími už fungujícími opatřeními.

Podle analytiků je pětiprocentní úspora elektřiny ve špičce reálná, a to i bez výraznějších omezení v komfortu lidí. Dosažení úspory by podle nich mohla ohrozit pouze mrazivá zima. Upozornili, že úspor nad pět procent dosahuje Česko už nyní.

Vlády EU se na opatření dohodly na konci září poté, co na pozadí ruské války proti Ukrajině vyskočila cena plynu na hodnoty několikanásobně převyšující průměr z minulých let. Byť od té doby výrazně klesla, zůstává plyn ve srovnání s uplynulými roky drahý, což se promítá do cen elektřiny. Důvodem je evropský velkoobchodní systém, v němž se cena elektřiny odvíjí od nejnákladnějšího způsobu výroby potřebného k uspokojení momentální poptávky.