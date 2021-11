ERÚ upozorňuje na domněle fixované ceny energií, vyzval dodavatele k nápravě

Praha - Energetický regulační úřad (ERÚ) upozorňuje na nabídky energií s domněle fixovanou cenou. Dodavatel ale podle svých podmínek může smlouvu jednostranně měnit, nebo ji kdykoliv vypovědět. Tyto případy se podle ERÚ množí, úřad již vyzval dodavatele, aby s takovými praktikami přestali, v konkrétních případech na ně totiž může být nahlíženo jako na nekalou obchodní praktiku. ČTK o tom dnes informoval mluvčí ERÚ Michal Kebort.

Na související problém, kdy se dodavatelé snažili ukončit produkty s fixovanou cenou, které se pro ně staly po vzrůstu velkoobchodních cen nevýhodnými, ERÚ upozornil v září a říjnu. Podobně nyní postupují i další dodavatelé, u kterých ERÚ již zahájil šetření. Úřad vyzývá, aby lidé nevěřili marketingovým slibům. Zákazníci si mají důkladně prostudovat smlouvy před podpisem.

"Nyní se množí případy, kdy dodavatelé rovnou do smluvních podmínek přidávají výluky, které jim v budoucnu umožní údajně fixované ceny měnit. Volí například stejný postup, jaký zkoušela Bohemia Energy, když nabízejí k podpisu smlouvy na dobu neurčitou ve spojení s fixací. V praxi je pak nic nenutí, aby svůj závazek dodrželi po celou slibovanou dobu. Vyzvali jsme všechny dodavatele, aby takové kroky nezkoušeli. V opačném případě je budeme šetřit pro nekalé obchodní praktiky," řekla členka Rady ERÚ Markéta Zemanová.

Princip obcházení fixace přes smlouvu na dobu neurčitou staví podle Keborta na tom, že dodavatel s cenou sice hýbat nemůže, zato však může jednoduše vypovědět smlouvu jako celek. "Když se mu produkt přestane vyplácet, například kvůli růstu ceny energií na burzách, smlouvu vypoví a po uplynutí tříměsíční zákonné lhůty ukončí celý produkt," uvedl Kebort v tiskové zprávě.

Podle ERÚ se také objevují případy, kdy dodavatelé prodají takzvanou odštěpnou část závodu, tedy část podniku včetně jejich klientů. Nový dodavatel pak ruší smlouvy a spotřebitele nutí podepsat nové. Jestliže ale smlouva nezahrnuje výluky, kterých by mohl nový dodavatel využít, postupovat takto nemůže. Při koupi odštěpné části závodu přebírá totiž klienty včetně závazků.

"Spotřebitel je z principu slabší smluvní stranou, a tak na něj nahlíží i zákon. Jestliže dodavatel zákazníkům tvrdí, že jde o fixaci na dva roky, ale moc dobře ví, že fixaci nemusí díky výlukám nebo formě uzavírané smlouvy dodržet, určitě to není férový přístup. Stejné je to s vnucováním nových smluv a dodatků, jestliže na to nemá dodavatel nárok. U některých dodavatelů už naše šetření běží a zřejmě nezůstane jen u nich," řekl člen Rady ERÚ Ladislav Havel.

Praktiky potvrzuje mluvčí ČEZ Roman Gazdík. "Ano, na trhu jsou nadále nabídky, které jsou vůči zákazníkovi neférové a klamavé. Například takzvané smlouvy s garantovanou fixní cenou, které jsou ve skutečnosti smlouvami na dobu neurčitou. Zákazník smlouvu podepíše a myslí si, že podepsal fix, ale není tomu tak. Dodavatel energií může totiž tuto smlouvu kdykoliv vypovědět, zatímco zákazník to udělat nemůže, jinak by dostal několikatisícovou pokutu. Vypadá to, že se to bohužel naučili i alternativní dodavatelé, kteří byli dosud vnímaní jako féroví a spolehliví," řekl Gazdík.

Portál iDnes.cz v listopadu upozornil, že fixní cenu na dobu neurčitou nabízí mimo jiné MND (Moravské naftové doly). MND na svém webu nabízí fixní cenu do konce roku 2022, v ceníku ale uvádí, že jde o smlouvu na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. "Pokud před 31. 12. 2022 ukončíte odběr elektřiny od MND anebo dodávku ukončí MND z důvodů na vaší straně, zaplatíte poplatek 6500 Kč za nedodržení podmínek pevné ceny. Do 31. 12. 2022 také nemůžete přejít na jiný ceník MND," uvádí na webu firma. Zákazníci by tak za vypovězení smlouvy dostali pokutu.