ERÚ řeší porušování fixovaných smluv i nevystavení vyúčtování

Praha - Energetický regulační úřad (ERÚ) řeší v současnosti řadu pochybení dodavatelů energií. Kontroly se nyní soustředí nejvíce na nekalé jednání obchodníků s energiemi. Častými jsou změny produktu bez upozornění zákazníka, nedodržování fixované ceny, ale i nevystavení vyúčtování za energie. ČTK to řekl mluvčí úřadu Michal Kebort.

ERÚ se podle Keborta setkává s případy, kdy dodavatelé změnili obchodní podmínky konkrétního produktu či produktové řady nebo převedli zákazníky na jinou produktovou řadu, aniž by se pro změnu zákazník rozhodl, nebo o tom vůbec věděl. Existují také případy, kdy dodavatelé uplatňují aktuální ceny na trhu, takzvané spotové ceny, přestože má zákazník sjednanou cenu fixovanou či cenu ceníkovou na určité období.

Dodavatelé v řadě případů také po ukončení fixované ceny převádí zákazníky na jiné produkty, než které si zákazník sjednal při podpisu smlouvy. Opět jde typicky o přesun zákazníka na spotové ceny, které se v současnosti kvůli válce na Ukrajině často mění a výrazně rostou na rekordní hodnoty. Známé jsou také případy, kdy dodavatelé nevystavili vyúčtování nebo ho vystavili se značným zpožděním pro řádné vyúčtování či po ukončení dodávky.

Někteří dodavatelé také užívají vůči zákazníkům agresivní obchodní praktiky při procesu změny dodavatele. Například uvádí nepravdivé či klamavé informace při změně dodavatele elektřiny nebo plynu. Odhaleným porušením zákona bývá i nevyřízení reklamaci vyúčtování podanou zákazníkem v termínu podle vyhlášky.

"I v těchto případech je často prvním signálem právě změna záloh, kdy se zákazník ozve – zprvu kvůli nastavení výše záloh, následně se ale ukazuje, že záloha odpovídá spotřebě a ceně, nicméně problém nastal se stanovením ceny samotné," uvedl Kebort.

ERÚ letos obdržel 960 spotřebitelských podnětů, loni za celý rok to bylo 819. Celkem 210 šetřených případů bylo předáno do správního řízení, kde se vyměřují pokuty. Za porušení energetického zákona může obchodník dostat pokutu do deseti milionů korun, a to podle závažnosti provinění. "Pokud bychom hovořili pouze o zálohách, letos dorazilo 93 stížností, 40 podání bylo dosud vyřízeno, pouze u čtyř případů se podezření potvrdilo, respektive finálně ho potvrdí až správní řízení," uvedl Kebort.