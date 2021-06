ERÚ podá trestní oznámení na strakonickou teplárnu i starostu

Strakonice - Energetický regulační úřad (ERÚ) podá kvůli přerušeným dodávkám tepla ve Strakonicích trestní oznámení na starostu, vedení teplárny i advokáta této firmy. Teplárna se podle ERÚ chová k lidem, kteří jsou teď opakovaně bez tepla a teplé vody, bezohledně. ČTK to dnes řekl mluvčí ERÚ Michal Kebort.

Teplárna v úterý přerušila dodávky firmě Energo. Energo zásobuje i 14 bytových domů na sídlišti Šumavská, jehož obyvatelé jsou tak bez teplé vody. Firmy se spolu soudí o platby za teplo, jde o miliony korun. Dodávky přerušila teplárna letos poněkolikáté. "Agresivní a nepravdivé mediální výpady teplárny nejsou předmětem trestního oznámení. Příčinou je bezohledný postup vůči spotřebitelům, kterému z pohledu našeho zmocnění nemůžeme zabránit dostatečně rychle," uvedl v tiskové zprávě předseda Rady ERÚ Stanislav Trávníček.

Teplárna se podle něj opakovaně dožaduje postupu, který není v souladu se zákonem. V tom ji podle ERÚ podporuje starosta Břetislav Hrdlička (Strakonická Veřejnost). "Upřednostňuje zájmy teplárny vlastněné z většiny městem před zdravím občanů. Situace vygradovala natolik, že je nutná součinnost orgánů činných v trestním řízení," uvedl Trávníček. Město vlastní v teplárně 77,3 procenta akcií.

Hrdlička ČTK řekl, že ERÚ dochází dech. "A kope tímto stylem. Zájmy občanů jsou na prvním místě. Občané vlastní teplárnu, a ta by měla sloužit jim, a ne jako zdroj peněz pro soukromníka. ERÚ by měl stát na straně občanů, ale tím, že vydává nesmyslná nařízení, způsobuje, že lidé jsou v nejistotě," řekl starosta.

Vedení teplárny kroky ERÚ již déle kritizuje. "Přijde mi velmi zvláštní, že ERÚ, který má jednat v zájmu občanů, dává trestní oznámení na teplárnu místo toho, aby pečlivě kontroloval, co se na trhu děje. Místo, aby řešil situaci, nechává to na policii. Domnívám se, že ERÚ by měl být zrušený," řekl ČTK generální ředitel teplárny Pavel Hřídel.

Lidé na sídlišti jsou letos potřetí bez tepla: poprvé to bylo krátce v lednu, znovu jeden květnový víkend. Situaci v zimě řešil i ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO). Dohoda, kterou prosazoval, podle něj vydržela jen krátce. "Pro mě je naprosto nepřijatelné, že si kdokoliv z aktérů bude brát občany jako rukojmí v řešení svých obchodních sporů. To bohužel teplárna opakovaně udělala. Proto podporuji všechny kroky ERÚ," uvedl dnes Havlíček.

Teplárna a Energo spolu sice v květnu podepsaly novou smlouvu, podle Hřídela ale Energo dál neplatí. Situaci podle Hřídela zavinil ERÚ. "Navíc na výzvy teplárny či dotazy občanů sídliště nereaguje. Činnost, kdy ERÚ upřednostňuje prospěch překupníka a rozhoduje v neprospěch konečného spotřebitele, je naprosto nepřípustná," doplnil Hřídel.

Dodal, že Energo nezaplatilo za květen, kdy byl dohodnutý odběr 250 gigajoulů (GJ), Energo podle něj odebralo ještě víc. Teplárna žádá, aby Energo hned uhradilo přes 4,5 milionu Kč.

Teplárna se loni dostala ze ztráty po zdanění 33,3 milionu do zisku tři miliony Kč. Vytápí 7000 domácností a desítky firem.