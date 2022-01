Eriksen se po srdečním kolapsu vrací k fotbalu, bude hrát za Brentford

Londýn - Dánský záložník Christian Eriksen, kterého loni v létě na mistrovství Evropy postihl srdeční kolaps, se vrátí k fotbalu v dresu nováčka anglické ligy Brentfordu. Ve čtrnáctém týmu tabulky Premier League podepsal kontrakt do konce sezony s opcí na další rok. Klub o jeho příchodu informoval na svém webu.

Devětadvacetiletý Eriksen musel po srdeční příhodě ukončit angažmá v Interu Milán, protože lékaři mu voperovali kardiover-defibrilátor, s kterým se v italské lize hrát nesmí.

O jeho přestupu do Brentfordu spekulovala média od poloviny ledna. Během rekonvalescence se Eriksen připravoval individuálně v týmu Odense nebo ve švýcarském Chiassu. Naposledy trénoval s rezervním týmem Ajaxu Amsterodam a cítil se zdravotně bez jakýchkoliv omezení.

V Brentfordu se Eriksen setká s dánským trenérem Thomasem Frankem, pod nímž nastupoval v národním týmu do 17 let. "Těším se, až budu zase s Christianem spolupracovat. Od chvíle, co jsem ho naposledy vedl, uběhl nějaký čas. Tehdy mu bylo šestnáct a stal se jedním z nejlepších záložníků v Premier League. K tomu vyhrál řadu trofejí v Evropě a stal se hvězdou dánské reprezentace," řekl Frank.

"Využili jsme šanci přivést do Brentfordu hráče světové třídy. Netrénoval sice s týmem sedm měsíců, ale odvedl hodně práce sám. Je fit, jen ho potřebujeme dostat do zápasové kondice. Těším se, až ho uvidím s ostatními hráči a věřím, že se dostane zpět na nejvyšší úroveň," doplnil Frank.

Eriksen se již dříve vyjádřil, že by se chtěl vrátit i do reprezentace a zahrát si na letošním mistrovství světa v Kataru. Bývalý hráč Ajaxu nebo Tottenhamu, za který odehrál 305 zápasů, se vrací do Premier League po téměř dvou letech.

"Christian ve své nejlepší formě umí dirigovat hru. Volí správné přihrávky a je hrozbou pro soupeře. K tomu výborně zahrává standardní situace. Je to hráč, kterému můžete dát míč a on vyřeší všechny problémy, které má před sebou. Do klubu přinese také zkušenosti z vrcholového fotbalu. Věřím, že bude mít velký vliv jak v kabině, tak na hřišti," prohlásil Frank.

Eriksen prodělal srdeční zástavu 12. června během úvodního utkání Dánů na Euru proti Finsku a život mu zachránil včasný zákrok lékařů na hřišti.