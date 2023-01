Erdogan vybízel Putina k jednostrannému příměří na Ukrajině

Ankara - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v telefonickém rozhovoru se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem řekl, že úsilí o mír na Ukrajině by podpořilo jednostranně vyhlášené příměří a také vize spravedlivého řešení. Uvedly to dnes tiskové agentury s odvoláním na kancelář tureckého prezidenta. Erdogan by měl hovořit také s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.

Jak Kyjev, tak Moskva před několika dny myšlenku příměří po dobu novoročních svátků odmítly. Dnes, v předvečer pravoslavných Vánoc, vyzval k příměří moskevský patriarcha Kirill, který stojí v čele ruské pravoslavné církve. Zastavení palby by podle jeho návrhu mělo platit od pátečního poledne do sobotního poledne, aby se věřící mohli zúčastnit svátečních bohoslužeb. Pravoslavná církev slaví Vánoce 7. ledna podle juliánského kalendáře, bohoslužby se obvykle konají v noci ze 6. na 7. ledna.

Oba prezidenti podle tureckého komuniké hovořili také o energetice a o obilné dohodě, umožňující vývoz ukrajinského obilí z černomořských přístavů. Erdogan ale také Putinovi řekl, že je třeba podniknout konkrétní kroky k vyčištění syrského pohraničí u hranic s Tureckem od kurdských bojovníků, napsala agentura Reuters.

Turecko podobně jako Západ a další země odsoudilo ruskou invazi na Ukrajinu, zároveň se ale snaží udržet dobré vztahy s Moskvou a jako jediná členská země NATO se nepřipojilo k protiruským sankcím. V některých záležitostech působí Ankara jako neutrální prostředník, zaštítila například OSN zprostředkované dohody o vývozu obilí z Ruskem blokovaných ukrajinských přístavů a snažila se také o zajištění mírových rozhovorů.