Erdogan prohlásil, že cesty Turecka a EU by se mohly rozejít

Ankara - Turecko by se mohlo vydat jinou cestou než Evropská unie, která se snaží o oslabení svých vztahů s Ankarou, prohlásil dnes turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Podle agentury AP tím naznačil, že jeho země by mohla přestat usilovat o vstup do EU. Erdoganovo vyjádření nicméně přichází nedlouho poté, co turecký ministr zahraničí Hakan Fidan tento měsíc uvedl, že Turecko stále o členství stojí, a vyzval unijní blok k výraznějším krokům, které by tomu napomohly.

"EU se snaží oslabit své vztahy s Tureckem. Budeme situaci vyhodnocovat a když to bude nutné, tak se naše cesty s EU rozejdou," řekl Erdogan novinářům, než se vydal na zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku. Reagoval přitom na dotaz ohledně nedávného prohlášení přijatého Evropským parlamentem, které konstatuje, že "přijímací proces nemůže být za současných okolností obnoven".

Turecko požádalo o členství v unii v roce 1987 a od roku 1999 má status kandidáta. Přístupová jednání pak začala až v roce 2005. V roce 2019 byly ale přístupové rozhovory pozastaveny. Zahraniční výbor Evropského parlamentu přitom poukazoval na nerespektování lidských práv v Turecku, občanských svobod, ovlivňování soudnictví a územní spory s Kyprem a dalšími sousedními zeměmi.