Erdogan pohrozil, že pošle do Evropy syrské uprchlíky

Ankara - Jestliže Evropa označuje tureckou operaci v Sýrii za invazi, pak může Turecko poslat do Evropy syrské uprchlíky, kteří jsou na jeho území. V projevu před členy své Strany spravedlnosti a rozvoje (AKP) to dnes řekl turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, když hájil postup Ankary proti syrským Kurdům. Turecká armáda proti nim bojuje od středy na severu Sýrie, kde chce na území širokém 30 kilometrů zřídit bezpečnostní zónu.

Ankara hodlá do vytvořené bezpečnostní zóny umístit až dva miliony syrských uprchlíků, kteří jsou nyní v Turecku. Ankaru za její postup kritizuje mnoho zemí, včetně České republiky. Erdogan dnes oznámil, že od zahájení bojů už padlo 109 teroristů, jak označuje Kurdy.

"Jestliže Evropa definuje operaci v Sýrii jako invazi, pak můžeme otevřít dveře a poslat 3,6 milionu syrských uprchlíků k vám," řekl Erdogan na adresu Evropanů. Operace podle něj přispěje k mírovému řešení situace v Sýrii a k budoucímu uspořádání této země. Erdogan se domnívá, že se díky zásahu tureckých vojsk obnoví demografické složení obyvatelstva na severu Sýrie.

Historicky velké části tamního území obývají Kurdové, ale žijí tam rovněž Arabové, Asyřané či Arméni. Kurdové za nynější občanské války v Sýrii vybojovali proti teroristické organizaci Islámský stát (IS) rozsáhlé území a ovládají až čtvrtinu Sýrie. Zřídili si tam samosprávu a doufají v udržení určité autonomie, kterou jim ale Damašek v minulosti nikdy neposkytl. Erdogan dnes prohlásil, že díky zásahu Turecka se obnoví územní celistvost oblasti.

Turecký prezident rovněž prohlásil, že Evropané nikdy nebyli upřímní a teď hrozí zablokováním tří miliard eur (téměř 78 miliard Kč) slíbených Turecku v rámci dohody o uprchlících. "Dodrželi jste někdy sliby, které jste nám dali? Ne. My budeme ve své cestě s boží pomocí pokračovat," řekl Erdogan.

Mluvčí Evropské komise dnes uvedla, že si Turecko musí uvědomit, že jeho žádost o členství v unii vyžaduje sdílení společné unijní zahraniční politiky. "Členství v Evropské unii od kandidátů vyžaduje připojit se k zahraniční politice EU. Pokud Turecko o připojení k bloku opravdu stojí, pak se tím musí řídit," řekla mluvčí.

Erdogan se ohradil nejen proti kritice z Evropy, ale také z arabských států, jako je Egypt a Saúdská Arábie. "Pouze mluví, my na rozdíl od nich jednáme," prohlásil. Egypt podle něj nemá právo kritizovat, když sám je "vrahem demokracie" na svém území. Saúdské Arábii doporučil, aby se podívala do zrcadla, když kritizuje Turecko, protože je to ona, kdo "přivedl Jemen do stavu, v němž se teď nachází".

Prezident se snažil také rozptýlit obavy z toho, že turecká invaze vyvolá na severu chaos, jehož využijí zajatí členové IS k útěku z věznic, jež dosud střeží Kurdové. Erdogan řekl, že ti, které je třeba věznit, ve věznicích zůstanou.

Evropský tisk k turecké ofenzivě: Trump zradil kurdské spojence

Londýn/Paříž/Varšava - Postojem k turecké ofenzivě na severu Sýrie americký prezident Donald Trump zradil své kurdské spojence, a proměnil tak Spojené státy v zemi, na jejíž sliby se nedá spolehnout. V reakci na středeční útok turecké armády na severovýchod Sýrie, kde působí oddíly syrských Kurdů, to dnes v komentářích napsaly evropské noviny. Nadcházející vývoj v Sýrii by se podle některých listů mohl stát noční můrou i pro Evropu, která by se měla připravit na případný návrat radikálů z Islámského stát (IS) i na novou uprchlickou vlnu.

Podle britského serveru The Independent se Trump dopustil "nevynucené chyby", když dal zelenou turecké "invazi" do severní Sýrie. Americký prezident podle něj "dovolil Turecku, aby si přivlastnilo velkou část území sousedního suverénního státu, zradil důvěru statečných kurdských spojenců, kteří jsou teď vydáni napospas nepřátelskému tureckému režimu, a prakticky se postaral o propuštění někdejších bojovníků teroristické organizace Islámský stát a teroristů, na které Kurdové dosud dohlíželi".

Podle rakouského listu Der Standard bude Trumpovo chování "budíčkem" i pro další americké spojence na Blízkém východě.

Podobně se v komentáři k turecké operaci vyjádřila polská Gazeta Wyborcza. "Spojené státy se staly zemí, jejímuž slovu se nedá věřit a v jejímž čele stojí velikášský podvodník," napsal liberální list. Podle něj takový vývoj není hrozbou jen pro USA, ale i pro jejich spojence včetně těch z NATO. "Každý případný agresor - od Ankary přes Teherán po Moskvu a Peking - teď chápe, že se naskytla šance, kterou nenechají nevyužitou. A nemusí hned někam posílat tanky. Stačí, aby do Rigy nebo Tchaj-peje vzkázali: 'Chcete se snad spoléhat na americké záruky? Tak to hodně štěstí!'," napsaly polské noviny.

Švédský list Expressen varuje, že by se turecká ofenziva do Sýrie mohla stát pro Kurdy i pro Evropu "noční můrou" a to v podobě "masakrů, osvobozených bojovníků IS a nových uprchlických vln". "Toto vše bohužel není nerealistické. A pro Evropu a Švédsko je nejvyšší čas, aby zareagovaly na Trumpovu nárazovou syrskou strategii," napsaly švédské liberální noviny.

Reakci EU na tureckou operaci Pramen míru dnes v komentáři kritizoval švýcarský list Neue Zürcher Zeitung. "Výzvy šéfky unijní diplomacie Federiky Mogheriniové, aby 'všechny strany konfliktu' zanechaly nepřátelských akcí, znějí bezmocně a navíc groteskně - jakoby kurdská milice YPG, kterou chce (turecký prezident Recep Tayyip) Erdogan 'vymazat', měla na ofenzivě stejnou vinu; a jakoby Evropa již zapomněla, které skupiny v Sýrii měly největší podíl na porážce 'chalífátu' IS," napsaly prestižní švýcarské noviny.

Také francouzský list Le Républicain Lorrain varoval, že by se Evropa mohla vrátit "do bludného kruhu atentátů řízených na dálku z Bagdádího chalífátu". Pokud to nechce, měla by podle novin zvýšit tlak na tureckého "spojence" z NATO. Návrat islamistického terorismu do Francie hrozí právě v okamžiku, kdy země pohřbívá jeho zatím poslední čtyři oběti, dodal Le Républicain Lorrain s odkazem na čtyři mrtvé zaměstnance pařížské policejní prefektury, které před týdnem ubodal jejich radikalizovaný kolega.

Nizozemský list Trouw upozornil, že ofenziva vyvolala v Turecku "obvyklou nacionalistickou euforii". "Jestli existuje něco, čím se dá rozhádaná turecká společnost sjednotit, pak je to válka... Přesně, jak řekl zakladatel turecké republiky Mustafa Kemal Atatürk: 'Turecko není národ s armádou, ale armáda s národem.'," napsaly noviny Trouw.

Poslanec: Vstoupí-li Paříž do bojů v Sýrii, Atény se přidají

Řecko se připojí k Francii, pokud se Paříž rozhodne zasáhnout v současném konfliktu na severu Sýrie. Řekl to dnes řecký poslanec Angelos Syrigos. Turecko ve středu na severu Sýrie zahájilo ofenzivu vedenou proti kurdským oddílům. Cílem je podle Ankary zřídit bezpečnostní pásmo u hranice, kam se budou moci vrátit syrští uprchlíci z Turecka. Francie patří k hlasitým kritikům rozhodnutí Ankary a dala najevo, že stojí za Kurdy.

"Pokud do války vstoupí Francie, Řecko se připojí," citoval turecký deník Sabah řeckého poslance Angelose Syrigose z vládní strany Nová demokracie.

Francie v minulosti stejně jako USA poskytovala pomoc kurdským oddílům YPG, na které nyní turecká armáda útočí. Spojené státy před zahájením bojů stáhly své vojáky z pohraničí, což mnozí považují za zradu na Kurdech. Přítomnost Američanů zadržovala snahu Turecka zasáhnout proti příslušníkům YPG, které Ankara řadí k teroristům.

Francouzský prezident Emamnuel Macron tento týden přijal zástupkyni Kurdů, aby prokázal podporu jejich boji. Ministr zahraničí Jean-Yves Le Drian tureckou operaci označil za jednostrannou a odsoudil ji, ministryně obrany Florence Parlyová ofenzivu považuje za nebezpečnou pro Kurdy. Kromě toho podle ní nahrává teroristické organizaci Islámský stát (IS), proti níž se bojovalo pět let. Porazit ji pomohly i kurdské oddíly.