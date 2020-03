Erdogan nařídil bránit migrantům v přeplutí moře

Ankara/Atény - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan nařídil pobřežní stráži bránit migrantům v přeplouvání Egejského moře. Pobřežní stráž o tom podle agentury AFP informovala na twitteru s tím, že přeplouvání moře je příliš nebezpečné. Od minulého týdne se desítky tisíc migrantů snaží dostat do Evropské unie přes pozemní turecko-řeckou hranici. Na té se dnes podle agentury Reuters znovu zvýšilo napětí, když řecká policie proti migrantům nasadila i slzný plyn. Podle řeckých médií slzný plyn a kouřové bomby opět použili turečtí vojáci, kteří migranty doslova nutí k ilegálnímu překročení hranice.

"Na příkaz prezidenta nebude migrantům dáno žádné svolení s překročením Egejského moře z důvodu nebezpečí, která to obnáší," cituje dnes AFP stráž. "Konzistentní přístup" nebránit migrantům v opuštění Turecka zůstává v platnosti, až na ty, kteří se snaží Turecko opustit po moři, vysvětlila pobřežní stráž.

Ankara minulý měsíc vyvolala znepokojení v řadě evropských zemích poté, co oznámila, že pro migranty otevírá své hranice s Evropskou unií. Turecko tak de facto přestalo plnit dohodu z roku 2016, kdy za příslib finanční pomoci s řešením situace milionů uprchlíků na svém území slíbilo přispět k zastavení migrační vlny do Evropy. Do Řecka se nyní opět snaží proniknout tisíce lidí. Atény proto vyslaly na hranici policisty i vojáky a snaží se zastavit migranty i s použitím násilí.

I dnes byla situace na pozemní turecko-řecké hranici neklidná. Podle Reuters poblíž hraničního přechodu Kastanies létaly z turecké strany projektily na řecké policisty, kteří zase použili slzný plyn. Na turecké straně vysokého hraničního plotu se nacházejí stovky lidí.

Řecká média uvádějí, že z turecké strany hranice byly směrem na řecké pohraničníky odpáleny kouřové granáty a slzný plyn. Turečtí vojáci údajně migranty nutí k ilegálnímu překročení hranice, a to i bitím a kopanci. Podle agentury DPA se migranti v noci pokusili podpálit hraniční plot s cílem dostat se do Řecka.

Ankara a Atény se kvůli přístupu k migrantům navzájem obviňují. Turecko hovoří o brutalitě řeckých úřadů a dokonce zabíjení migrantů, zatímco Řecko sousední zemi viní, že migrantům pomáhá s jejich snahami dostat se na řecké území.

Turecká pobřežní stráž ve čtvrtek informovala, že zachránila 97 migrantů v nebezpečí a obvinila Řeky, že jim vypustili jejich tři čluny a nechali je napospas osudu.

Dánská média rovněž informovala o incidentu, kdy dánský hlídkový člun v Egejském moři odmítl splnit řeckou stranou vydaný rozkaz poslat zachráněné migranty zpátky do tureckých vod.

Člun podílející se na evropské operaci na podporu Řecka zachránil 33 migrantů z nafukovacího člunu. Jens Möller, velitel dánské jednotky působící v rámci Operace Poseidon koordinované unijní pohraniční agenturou Frontex, dánskému rozhlasu DR řekl, že z hlavního velení Poseidonu dostali příkaz posadit migranty zpátky do jejich člunu a odtáhnout je pryč z řeckých vod.

Posádka odmítla rozkaz uposlechnout s argumentem, že by to ohrozilo lidské životy. Nakonec tak dosáhla toho, že rozkaz byl odvolán a migranti byli přepraveni na řecký ostrov Kós.

Řecký premiér Kyriakos Mitsotakis v noci na dnešek v rozhovoru se zpravodajskou televizí CNN řekl, že uprchlická dohoda s Tureckem je mrtvá. Podle něj má Turecko na základě paktu povinnost zadržovat pašeráky lidí a bránit lidem v tom, aby se ilegálně dostávali do Řecka. "Ale Turecko dělá přesný opak. Systematicky lidi podporovalo v jejich snahách dostat se do Řecka, jak po zemi, tak po moři," řekl Mitsotakis.

Řecké úřady tvrdí, že v posledních osmi dnech zabránily tisícovkám migrantům v pokusu o překročení hranice. Jenom za posledních 24 hodin do dnešního rána bylo takových lidí více než 1200 a 27 osob bylo zadrženo, uvedla agentura Reuters s odvoláním na vládní zdroj. Většina migrantů pochází z Afghánistánu a Pákistánu.

Řecko dnes oznámilo, že zřídí dva nové provizorní tábory pro přijetí stovek migrantů, kteří v posledních dnech přišli do země v důsledku změny politiky Turecka. Tábory s celkem tisícovkou míst mají vyrůst poblíž města Serres na severu Řecka a v aténském regionu, řekl televizi Skai řecký ministr pro migraci Notis Mitarakis.