Erdogan k energetické krizi v EU řekl, že sedmadvacítka sklízí, co zasela

Ankara - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan dnes řekl, že Rusko omezuje dodávky plynu do Evropské unie v odvetě za protiruské sankce, a dodal, že EU sklízí, co zasela. Agentura Reuters napsala, že v Evropě rostou obavy kvůli blížící se zimě poté, co Rusko oznámilo, že hlavní trasu pro přepravu plynu nechává uzavřenou.

Rusko na neurčito zastavilo dodávky do EU plynovodem Nord Stream 1 a omezilo i tok v dalších plynovodech vedoucích na západ.

"Evropa sklízí, co zasela," řekl dnes Erdogan novinářům v Ankaře. "Putin nasadil všechny svoje prostředky a zbraně a nejdůležitější z nich je zemní plyn," řekl. Myslí si, že Evropu v zimě čekají vážné problémy.

Sedmadvacítka v posledních šesti měsících uvalila na Moskvu sérii sankcí kvůli ruské invazi na Ukrajinu.

"My takový problém nemáme," řekl turecký prezident o nedostatku energetických surovin v EU.

Reuters k tomu poznamenává, že Turecko, členská země NATO, se snaží balancovat mezi Ruskem a Ukrajinou. Na Ukrajinu sice posílá zbraně, proti Rusku ale zároveň nezavedlo sankce a pokračuje v obchodu s ním, přijímá jeho turisty i investice. Ankara tvrdí, že sankce proti Moskvě by poškodily její ekonomiku, která beztak není v dobré kondici, a soustředí se na roli zprostředkovatele mezi znepřátelenými stranami.