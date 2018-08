Praha - Rychlobruslařka Karolína Erbanová se v 25 letech nečekaně rozhodla ukončit kariéru. Bronzová medailistka z olympiády v Pchjongčchangu a medailistka z mistrovství světa i Evropy to oznámila ČTK. Jako hlavní důvod uvedla chování reprezentačního trenéra Petra Nováka.

"Jsem připravená závodit a šířit slávu své země jediným způsobem, který umím. Nejsem však už nadále připravená být obětí manipulativního, ponižujícího a útočného chování reprezentačního trenéra Petra Nováka, jehož lidské ani pracovní metody naprosto nesouzní s mými a nemohou mě vést k dobrým výkonům," uvedla Erbanová v prohlášení.

Novák nechtěl vyjádření Erbanové příliš komentovat. "O žádném nátlaku ale nevím," řekl ČTK trenér, který dovedl Martinu Sáblíkovou ke třem zlatým olympijským medailím. Podle něj může rozhodnutí Erbanové souviset i se snahou vedení rychlobruslařského svazu, aby s ním všichni reprezentanti podepsali nové smlouvy. Pro Rádio Impuls uvedl, že si není vědom žádného útočného jednání ze své strany.

Český svaz rychlobruslení v tiskové zprávě uvedl, že se jeho zástupci budou snažit s Erbanovou sejít a vyjasnit si vzájemně svá stanoviska. "Respektujeme přitom její přání a nebudeme jednání dále medializovat," stojí v prohlášení svazu, který vede Josef Nechutný.

Erbanová se rychlobruslení věnovala od roku 2006, kdy začala trénovat pod Novákovým vedením. V roce 2014 však rodačka z Vrchlabí kouče opustila a přesídlila do Nizozemska, kde se připravovala v týmech Continu a AfterPay. Před dvěma týdny oznámila, že bude trénovat s polskou reprezentací, nyní se ale rozhodla se sportem skončit.

V delším prohlášením na svém facebookovém profilu Erbanová poukázala na komplikovaný vztah s Novákem od doby, kdy se rozhodla připravovat v Nizozemsku. Tam i za cenu osobních investic zamířila, aby se mohla zaměřit na sprinterské tratě.

"Postupně jsem se probojovala mezi světovou sprinterskou elitu a toto období završila olympijskou medailí a celkovým druhým místem ve Světovém poháru. Můj odchod z českého týmu vyvolal nicméně silnou negativní reakci reprezentačního trenéra Petra Nováka i Českého svazu rychlobruslení. Bohužel se přenesla, přes mé úspěchy nebo právě kvůli nim, do osobní roviny," uvedla Erbanová.

V Nizozemsku s ohledem na složitou situaci při skládání tamních týmů již nemohla pokračovat. Proto se domluvila na spolupráci s Poláky.

"Byla jsem připravená vstoupit do další sezony a naplno se připravovat. Bohužel jsem byla z klidu jako už mnohokrát rychle vyvedena. Petr Novák zpochybnil v médiích úroveň polského týmu a kvality jeho trenéra. Také vyjádřil názor, že jsem pomalá. Dále dodal, že jsem o svém nástupu do tohoto týmu nedostatečně informovala. Tuto lživou podpásovku jsem inkasovala ve vrcholné fázi předsezonní přípravy," napsala Erbanová.

Po návratu z nedávného soustředění v Minsku zvažovala, jak se k situaci postavit. Pokračovat jako doposud, kdy by musela s reprezentačním koučem Novákem být při závodech v kontaktu, už nechtěla.

"Druhá možnost je stát se občanem jiné země a bruslit za ni. To mi nevyhovuje. Snažím se žít tak, abych mohla být hrdá na to, co dělám. Ale stejně potřebuju být hrdá i na to, co nedělám. Nemůžu ze svých principů ustoupit jenom proto, že se mi teď nehodí. Proto jsem zvolila poslední možnost, která se ještě nabízí. Přestanu se toho všeho účastnit," dodala.

Novákovo počínání podrobil kritice i její poslední kouč Tuomas Nieminen, který vede polskou reprezentaci. "Národní svaz byl nedobrovolně využit ke zničení jedné sportovní kariéry. Doufám, že jednoho dne ten gentleman pochopí, co udělal, a bodne ho u srdce," napsal Nieminen na instagramovém účtu Erbanové. "Díky Karolíno, že jsi s námi byla. I když to bylo jen krátce, zapamatujeme si to napořád. Ať se ti daří, pro mě budeš navždy šampionka," uvedl finský trenér.

Vedení Českého olympijského výboru (ČOV) doufá, že rozhodnutí Erbanové není definitivní. "Je nám velmi líto, že se bronzová olympijská medailistka z Pchjongčchangu rozhodla ukončit kariéru v pouhých 25 letech. Její rozhodnutí musíme respektovat, nicméně doufáme, že není definitivní a že Karolínu uvidíme závodit i na dalších zimních olympijských hrách v roce 2022 v Pekingu," uvedli představitelé ČOV v prohlášení.

Stanovisko rychlobruslařského svazu není momentálně možné získat, předseda svazu Josef Nechutný je na dovolené.