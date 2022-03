Erat: Mám hokej rád a chci pomoct, nabídka od národního týmu se neodmítá

Plzeň - Bývalý vynikající útočník Martin Erat byl patrně nejpřekvapivějším jménem při skládání nového realizačního týmu hokejové reprezentace. Především vzhledem k tomu, že nemá žádné trenérské zkušenosti, byť v roli hráče jich během úspěšné kariéry, kterou uzavřel před takřka dvěma lety, nasbíral nepřeberně. Od hokeje si odpočinul, ale jak přiznal, toužil se k němu vrátit, nad nabídkou proto nemusel nijak zvlášť přemýšlet.

"Nějaké signály jsem měl už předtím. S Liborem Zábranským jsme prakticky denně v kontaktu," připomněl čtyřicetiletý Erat v rozhovoru s novináři jméno druhého z asistentů nového hlavního kouče národního týmu Kariho Jalonena. Právě se Zábranským jakožto klubovým šéfem vyhrál v dresu Komety Brno dva tituly.

"Pak volal Petr Nedvěd, tak už jsem věděl, o co jde. Dal jsem si skoro dva roky od hokeje pokoj a chtěl jsem se k němu vrátit. Mám hokej rád a vždy chci pomoct. Nabídka od národního týmu se přece neodmítá. Vím, jaké to je někoho na ledě trénovat, zažil jsem to už víceméně v Kometě a nevidím v tom problém. Hokej je pořád stejná hra, hraje se s pukem a hokejkou," doplnil Erat.

Možnost pracovat právě s Jalonenem a Zábranským sehrála velmi důležitou roli. "Strávili jsme s Karim čtyři pět dní. Vím, s čím do toho jde a co chce hrát. A myslím, že je to správná cesta. Uvidíme, jak to bude vypadat po zápasech. Kdyby u toho ale nebyli on a Libor, tak by to pro mě byla úplně jiná situace. Tahle dvě jména pro mě byla opravdu důležitá, že jsem to přijal. Šel jsem do toho i kvůli nim," připustil Erat.

Z jeho slov je zřejmé, že nepatří k těm, co se dívali na možnost volby zahraničního kouče s nedůvěrou. "Nedělal bych v tom žádný rozdíl. Do různých pozic - a nejen v hokeji - se dosazují lidi, kteří by tam měli být. Nehledí se na národnost. Nezastávám určitě žádný striktní názor, že české mužstvo musí vést Čech. Kari Jalonen je přesně typ trenéra, který ví, co má dělat. A my ostatní trenéři v realizačním týmu mu můžeme jen pomoct," uvedl Erat.

Dojem z tréninku měl podobně jako Jalonen dobrý. "Byl to první trénink, někteří kluci nebyli dlouho na ledě, ale zvládli jsme to a v úterý je další den, máme pak až do čtvrtka vždycky dvě fáze. Myslím, že je super, že tam byly i prvky hravosti, všichni si chceme hrát, to už k hokeji patří," ocenil Erat cvičení oživená různými soutěžemi, při nichž se hráči vedle tréninkové dřiny i trochu pobavili.

Sám by byl nejradši ještě na té druhé straně, v roli hráče. Ale je smířený s tím, že už se tak nestane. "Na těle to cítím každý den, že už to v té hráčské roli nejde. Hlava by si ještě šla zahrát. Kdybych mohl, hrál bych klidně do šedesáti, jenže tělo mi to už nedovolí. Tak teď začíná jiná část kariéry a těším se na ni. A zda to beru jako výzvu? Chci tu práci dělat, a jestli mě bude zcela naplňovat, to se uvidí, ale každopádně proto jsem tady," prohlásil Erat.