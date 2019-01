Praha - Hokejový útočník Martin Erat z Brna si v dnešním zápase proti Spartě připsal trochu netradiční gól. Výhru Komety na ledě rivala pojišťoval střelou do prázdné branky při přesilovce domácích pět na tři povýšené odvoláním gólmana. Pražané tak v danou chvíli měli na ledě převahu tří hráčů.

"Než jsem šel na buly, tak jsem viděl, že šli v šesti na led, že tam není brankář. Při první buly jsme to chtěli zkusit tak, že kdybych ji vyhrál čistě, tak by střílel Bary (Michal Barinka). Z druhé strany jsem to měl na forhend, tak jsem to zkusil propíchnout a vyšlo to," řekl Erat po zápase. V nezvyklém oslabení totiž na ledě absolvoval dvě vhazovaní.

Při druhém si sám přikopl puk a jeho vyhozený puk skončil v opuštěné brance. "Není tam, co ztratit. Nemůže být zakázané uvolnění, tak jsem to jen zkusil střelit někam na branku a vyšlo to," pousmál se sedmatřicetiletý útočník. "Je to rarita a proto hrajeme hokej. Každý den se dozvíme něco nového," doplnil Erat.

Kometa přijela na Spartu po sérii tří porážek, pod tlakem prý ale úřadují mistr nebyl. "Nás spíše v kabině mrzelo, jak hrajeme a jak jsme k tomu přistoupili. Dnes jsme si to museli oddřít. Prostě jsme nazuli pracovní boty a šli jsme do práce," uvedl Erat a ocenil výkon brankáře Karla Vejmelky.

Současná jednička Komety si připsala 33 zákroků a zlikvidovala i trestné střílení Lukáše Pecha. "Karel nás podržel, ale on nás drží poslední tři čtyři zápasy. Díky němu jsme se drželi a dnes to jen potvrdil," řekl Erat.

Úřadující mistr si výhrou upevnil 6. místo v tabulce a na sedmou Spartu má náskok šesti bodů. "Já tabulku neviděl ani nepamatuji. My se díváme jen na to, jak hrajeme my. Kometa je jen o nás. Když k tomu budeme přistupovat jak máme, tak budeme těžký soupeř pro každého. Co se děje kolem nás, to my neovlivníme," podotkl Erat. Všichni v týmu si podle něj prý uvědomují, že před play off se musí hra zlepšit.