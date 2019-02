Praha - Hokejový útočník Martin Erat z Brna dostal od disciplinární komise extraligy trest na šest zápasů za faul na Tomáše Havránka z Karlových Varů. Sedmatřicetiletý lídr extraligového šampiona z posledních dvou let fauloval kmenového hráče Komety ve 29. minutě zákrokem na hlavu. Havránek opustil led s krvavým zraněním a skončil s otřesem mozku a zlomeným nosem v nemocnici.

Erat vynechá zbývajících pět duelů Komety v základní části a bude chybět i v úvodním zápase play off. Za faul byl v utkání sudími Danielem Pražákem a Miroslavem Petružálkem potrestán vyloučením na pět minut a do konce utkání. Situace se odehrála za stavu 2:0 pro Kometu, která nakonec zvítězila 3:0.

"Vedl zákrok bez jakékoli snahy hrát puk s jediným cílem zasáhnout soupeře, a to v situaci, kdy se protihráč nacházel po odehrání kotouče ve zranitelném postavení. S cílem dosažení větší intenzity hráč zvýšil rychlost a těsně před střetem se napřímil, přičemž je nepochybné, že protihráče zasáhl přímo do hlavy," uvedl předseda disciplinární komise Viktor Ujčík v tiskové zprávě.

Při stanovení výše trestu bral v potaz, že Havránek zápas nedokončil a utrpěl zranění. Zákrok překvalifikoval z původního napadení na zásah do hlavy nebo krku. Přihlédl přitom i ke "zvlášť nebezpečnému a bezohlednému způsobu vedení zákroku", zařadil jej tak mezi závažnější případy s vyšší sazbou. Na druhou stranu Eratovi pomohlo, že nebyl v uplynulých dvou letech disciplinárně trestán.

Jedná se o nejvyšší trest v extralize od konce října 2016, kdy byl slovenský útočník Štefan Ružička ze Sparty suspendován na sedm zápasů za zákrok na Lukáše Vantucha z Liberce. Ohnal se tenkrát po Vantuchovi při strkanici hokejkou a zasáhl jej do hlavy.

Erata mrzelo, co zákrokem způsobil. "Celá ta nešťastná souhra v daný moment hry mě mrzí. Hráli jsme v oslabení, navíc v dresu Varů kmenový hráč Komety... Nikdy bych nechtěl úmyslně někoho zranit. Tomáš má jít dnes z nemocnice domů a pevně věřím, že bude brzy zpět na ledě," uvedl Erat v sobotu na klubovém webu.

Účastník čtyř mistrovství světa i stejného počtu olympijských her, který sehrál přes 900 utkání včetně play off v NHL, do své třetí sezony v Kometě naskočil podle vlastního přání až na začátku prosince. Stihl v 18 zápasech 17 bodů za tři góly a 14 asistencí. Teď jej čeká neplánovaná pauza.

Dvacetiletý Havránek paradoxně v pátečním utkání nastoupil za Karlovy Vary při jejich marodce poprvé od 30. září. Byl to jeho čtvrtý duel v extraligové sezoně, v které vstřelil jednu branku. Mezitím působil v první lize v Třebíči.

"Tomáš Havránek je naším hráčem, kterého jsme poslali do Karlových Varů, aby nasbíral zkušenosti. Je to pro všechny nepříjemná a nešťastná událost," prohlásil v sobotu hlavní trenér, majitel i generální manažer Komety Libor Zábranský.

"Srážka vypadala hrozivě, naštěstí to nedopadlo tak, jak to vypadalo. Rozhodně v tom nebyl úmysl zranit hráče. Bohužel Tomáš je drobnější postavy a ten souboj dopadl takto. Kdyby se takto srazil Martin s Vencou Skuhravým, tak k žádnému zranění nedošlo," uvedl Zábranský.

"Za Tomášem jsem byl dopoledne v nemocnici. Řekl jsme mu, že jsme mu plně k dispozici, a věřím, že bude v brzké době v pořádku. Martina Erata to samozřejmě mrzí. Všichni víme, jaký má postoj k mladým hráčům," doplnil Zábranský.