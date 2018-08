Řím - Italská fotbalová liga vstoupí o víkendu do éry Cristiana Ronalda. Jedna z největších fotbalových hvězd historie v létě zamířila z Realu Madrid do Juventusu Turín, kde má pomoci nejen k obhajobě titulu, ale také k pozvednutí celého italského fotbalu, který v posledních letech skomírá.

Serie A ztrácela v konkurenci anglické a španělské ligy na lesku, klesala návštěvnost a italský národní tým dokonce ani nepostoupil na mistrovství světa. Příchod Ronalda ale vnímání italské ligy rázem změnil. Začínající 87. ročník soutěže proto může být pro tamní fotbal klíčový a může pomoci italským klubům získat peníze z trhů, které zatím o Itálii tolik nestály.

Juventus vládne italské lize už sedm let a příchod portugalského kanonýra by měl jeho sílu ještě umocnit. A to nejen v Serii A, ale především v Lize mistrů, kde byl sice turínský velkoklub v posledních čtyřech letech dvakrát ve finále, ale na triumf čeká od roku 1996.

Fanoušci jsou navíc zvědaví, zda Ronaldo i v taktičtěji svázanější lize, než je španělská, dokáže navázat na posledních osm sezon v Realu, kdy dal pokaždé přes 40 soutěžních branek. "Chci ukázat, že jsme top hráč. Mám rád výzvy. Vím, že to nebudu mít snadné, ale věřím ve své schopnosti. Chci pomoct Juventusu psát historii," prohlásil Ronaldo po přestupu.

Velkou změnou prošla i Neapol, která v minulé sezoně proháněla Juventus do posledních kol. Do Chelsea odešli trenér Maurizio Sarri a tvůrce hry Jorginho. Přichází však jeden z nejúspěšnějších koučů současnosti Carlo Ancelotti.

V posilování pokračoval AS Řím a navíc vydařenou letní přípravu má za sebou loňská velká posila Patrik Schick. Český útočník si říká o větší prostor než v minulé sezoně.

Na svá slavná léta chtějí navázat i oba milánské celky, které posílily za 70 milionů eur. Inter navíc stále lanaří nejlepšího hráče mistrovství světa Luku Modriče z Realu Madrid.

Vedle Schicka se na sezonu v Itálii chystá dalších sedm Čechů. Jakub Jankto přestoupil z Udine do Sampdorie Janov, kde má patřit k hlavním oporám. V Udine zůstal Antonín Barák, který bude chtít navázat na vydařenou premiérovou sezonu. Ladislav Krejčí bude v Boloni bojovat o návrat do sestavy, ze které loni vypadl. Stefan Simič se snaží po návratu z hostování o šanci v AC Milán.

Ve hře jsou i mladíci. Martin Graiciar se pokouší prosadit ve Fiorentině, Roman Macek v Juventusu a David Heidenreich v Bergamu.

Po tříleté pauze se do nejvyšší soutěže vrací tradiční účastník Parma, která v roce 2015 kvůli finančním problémům spadla až do čtvrté ligy, ale každý rok postupovala a nejrychlejším způsobem se vrátila mezi elitu. Spolu s ní postoupily Empoli a Frosinone.

První čtyři celky této sezony si zajistí postup do skupin Ligy mistrů, pátý celek půjde do skupin Evropské ligy a šestý do 2. předkola Evropské ligy. Poslední tři týmy sestoupí.

Nejzajímavější přestupy v italské fotbalové lize během léta 2018 (částky v milionech eur):

Jméno bývalý klub nový klub částka Cristiano Ronaldo Real Juventus 117 Alisson AS Řím Liverpool 62 Jorginho Neapol Chelsea 57 Joao Cancelo Valencie Juventus 40,4 Radja Nainggolan AS Řím Inter Milán 38 Felipe Anderson Lazio Řím West Ham 38 Leonardo Bonucci AC Milán Juventus 35 Mattia Caldara Juventus AC Milán 35 Fabián Ruiz Betis Sevilla Neapol 30 Lucas Torreira Sampdoria Arsenal 30 Steven Nzonzi Sevilla AS Řím 27 Javier Pastore PSG AS Řím 25 Geoffrey Kondogbia Inter Valencie 25 Simone Verdi Boloňa Neapol 25 Rolando Mandragora Juventus Udine 20 Justin Kluivert Ajax Amsterodam AS Řím 17 Lautaro Martínez Racing Club Inter Milán 16 Jakub Jankto Udine Sampdoria 15 Joaquín Correa Sevilla Lazio Řím 15 Nikola Kalinič AC Milán Atlético 14,5 M'Baye Niang AC Milán FC Turín 12 Mattia Perin Janov Juventus 12 Emre Can Liverpool Juventus volný hráč Kwadwo Asamoah Juventus Inter Milán volný hráč Stefan de Vrij Lazio Řím Inter Milán volný hráč Amin Younes Ajax Amsterodam Neapol volný hráč Darijo Srna Šachtar Doněck Cagliari volný hráč Stephan Lichtsteiner Juventus Arsenal volný hráč Gianluigi Buffon Juventus PSG volný hráč Tiemoué Bakayoko Chelsea AC Milán hostování Gonzalo Higuaín Juventus AC Milán hostování Keita Baldé Monako Inter Milán hostování Šime Vrsaljko Atlético Madrid Inter Milán hostování Duván Zapata Sampdoria Bergamo hostování Marko Pjaca Juventus Fiorentina hostování André Silva AC Milán Sevilla hostování

(zdroj: transfermarkt.com)