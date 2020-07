Epsteinova přítelkyně trvá na nevině, do soudu zůstane ve vězení

New York - Někdejší dlouholetá přítelkyně zesnulého finančníka Jeffreyho Epsteina Ghislaine Maxwellová dnes před soudem v New Yorku popřela obvinění prokurátorů, že by se podílela na Epsteinových údajných sexuálních zločinech. Informovala o tom agentura Reuters. Soud však nevyhověl její žádosti o propuštění na kauci, Maxvellová tak zůstane za mřížemi až do začátku svého procesu, který je plánován na polovinu července příštího roku.

Osmapadesátiletou Maxwellovou zadrželi agenti Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) 2. července. Podle prokuratury mimo jiné přilákala k Epsteinovi nejméně tři dívky, které pak finančník mezi lety 1994 a 1997 sexuálně zneužíval. Nejmladší z nich bylo 14 let. Obžaloba rovněž tvrdí, že v některých případech přihlížela finančníkovým sexuálním zločinům a že lhala policii v roce 2016 při vyšetřování Epsteinova násilnického chování vůči ženám a dívkám.

Státní zástupce dnes před soudem tvrdil, že u bohaté Maxwellové, jež je držitelkou amerického, britského i francouzského pasu, hrozí "extrémní nebezpečí", že po propuštění na kauci uprchne ze země. Argumentoval také tím, že agentům FBI trvalo rok, než Maxwellovou našli. Zadrželi ji nakonec v jejím domě ve státu New Hampshire, který si údajně pořídila v prosinci čistě za hotovost a při transakci skrývala svou identitu. Její obhájci však tvrdili, že se jen chtěla vyhnout přehnané pozornosti médií. Chtěli se za ni také zaručit příslibem odevzdání pasů, zástavou jejího domu a tím, že by až do vynesení rozsudku nosila trasovací náramek.

Epstein spáchal sebevraždu ve vězení loni v srpnu, nedlouho poté, co byl zatčen kvůli podezřením ze sexuálních zločinů. Jeho smrt vzbudila vlnu kontroverzí, podle ministerstva spravedlnosti k ní došlo v důsledku "dokonalé změti různých selhání". Ohledně finančníkova úmrtí se na internetu rovněž šíří řada konspiračních teorií. Jeho případ je totiž ostře sledovaný mimo jiné kvůli Epsteinovým vazbám na řadu vlivných osobností včetně amerického prezidenta Donalda Trumpa, jeho předchůdce Billa Clintona či britského prince Andrewa.

Právníci Maxwellové dnes před soudem uvedli, že média jejich klientku neprávem zaměňují za Epsteina, ačkoli s ním nepřišla přes deset posledních let do kontaktu. Nikdy podle nich také nečelila žádným obviněním a vždy popírala, že by se dopustila zločinů, jež jí přisuzuje prokuratura. Zároveň poznamenali, že Maxwellová má právo na presumpci neviny.

Před soudem dnes vypovídaly tři ženy, podle nichž Maxwellová umožňovala Epsteinovi zneužívat řadu dívek a žen. Jedna z nich ji označila za "sexuální predátorku", která "nikdy nevyjádřila lítost nad svými odpornými zločiny". "Bez Ghislaine by Jeffrey nikdy nemohl udělat to, co učinil," prohlásila další.