Epidemiolog v ČT: Očkování se výrazně projeví na konci dubna

Praha - Očkování na covid-19 se na počtech pacientů v nemocnicích podle epidemiologa Petra Smejkala z vládní rady pro zdravotní rizika výrazně projeví na konci dubna. Lidí starších 80 let je ve vážném stavu podle něj méně než dřív. V dubnu by se navíc mělo začít očkovat až 100.000 dávek denně. České televizi řekl, že přijatá opatření epidemii zpomalují a po Velikonocích by mohlo být možné je zmírnit. V nemocnicích je nyní víc než 8900 hospitalizovaných s covidem-19. Vládní politici zmiňovali jako hranici, na kterou je třeba počet snížit, 3000 pacientů.

Minulý týden počty pozitivně testovaných proti předchozímu týdnu klesaly, pondělních 10.500 nových případů je ale téměř stejně jako před týdnem. "Jestli se na tom projevilo testování ve firmách, sám pro to v tuto chvíli nemám vysvětlení," řekl Smejkal.

Testování antigenními testy jednou týdně podle něj není dostatečné. Je se třeba také změřit na způsob odběru vzorku pro testování. "Antigenní test z nosu dvakrát až třikrát týdně odhalí i velké množství asymptomatických lidí," uvedl. Podíl pozitivních zachycených testy ve firmách mezi 0,75 až 1,5 procenta Smejkal čekal, reálně ale podle něj může být pozitivita vyšší.

Současná protiepidemická opatření podle něj fungují, například zákaz pohybu mezi okresy. "Západočeské okresy už vykazují pokles nakažených," upozornil. Je třeba si ale počkat ještě na data z tohoto týdne a neuspěchat otevírání. "Pokud se o Velikonocích budou lidé masivně setkávat, tak můžeme být tam, kde jsme byli," dodal.

Pro urychlení očkování by podpořil stanovisko České vakcinologické společnosti, která navrhuje posunout druhou dávku vakcín Moderna nebo Pfizer/BioNTech až na 42 dní. Už dva týdny po prvním očkování vzniká podle něj dostatečná imunita pro to, aby zabránila vážnému průběhu nemoci a hospitalizaci.

Ohledně pozastavení očkování vakcínou AstraZeneca navrhuje počkat na stanovisko Evropské agentury pro léčivé přípavky (EMA). "Miliony lidí včetně britské královny byly očkovány bez jakýchkoliv problémů. Neukazuje se, že krevní sraženiny mají kauzální souvislost s očkováním," doplnil.