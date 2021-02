Epidemiolog Maďar: Opatření nejsou dostatečná

Ostrava - Epidemiolog a děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity Rastislav Maďar považuje nová protiepidemická opatření, která v pondělí vstoupí v platnost, za nedostatečná. Podle něj nepovedou k tomu, aby za tři týdny přírůstky nakažených klesly na hodnotu 1000 až 2000 nakažených denně, při nichž by bylo možné relativně bezpečně rozvolňovat, sdělil dnes Maďar ČTK.

"V zájmu zachování průmyslu ta nová opatření nejsou dostatečná na to, aby za tři týdny stáhly počty nakažených na úroveň 1000 až 2000, kdy by už šlo relativně bezpečně rozvolnit se stíhajícím trasováním," uvedl Maďar.

Dodal, že pokud nová opatření budou stačit jen na pokles okolo 4000 až 5000 nakažených a následně se po třech týdnech uvolní některá karanténní opatření, způsobí to jen další vlnu a situace se bude opakovat.

Kvůli zhoršující se epidemické situaci a přetížení nemocnic vláda od pondělí na tři týdny zpřísní pravidla pro volný pohyb lidí. Budou muset zůstávat ve svém okresu, platit ale budou výjimky pro cesty do práce, k lékaři nebo na úřad. Zavřou se školky i zbývající otevřené školy a také další obchody. Kritiku ale vzbudily jen mírné restrikce v průmyslu, na což poukázali odboráři, ministr školství Robert Plaga (ANO) nebo prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza.

Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) zůstanou průmyslové firmy od pondělí bez nových restrikcí. Spustí se v nich ale dobrovolné testování, které by se mělo za několik dní změnit na povinné. Stát bude přes úlevy na zdravotním pojištění přispívat 60 korun na test, maximální nárok bude na čtyři testy měsíčně na zaměstnance. Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes řekl, že podle návrhu, který v pondělí projedná vláda, by firmy s více než 250 zaměstnanci musely povinně testovat od pátku 5. března. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) uvedla, že než začne povinné testování ve firmách, vláda by měla průmysl omezit. Už v sobotu předsednictvo ČSSD pověřilo své ministry, aby prosadili uzavření průmyslových podniků, které nejsou klíčové pro chod státu.