Epidemiolog Maďar: Na stadion, kde se nedodržují žádná opatření, bych nešel

Praha - Epidemiolog Rastislav Maďar, který radí ministrovi zdravotnictví, má obavy před importem indické varianty covidu-19 ze zápasů fotbalového mistrovství Evropy. Osobně by na stadion, kde se nedodržují opatření, například rozestupy, nešel ani očkovaný dvěma dávkami, řekl ČTK.

tion.

O dalším soupeři českého celku se rozhodne podle výsledků. večerních zápasů. Reprezentanti v osmifinále nastoupí buď v neděli v Budapešti proti Nizozemsku, nebo v úterý v Glasgow proti vítězi skupiny E, kterým může být jeden z kvarteta Slovensko, Španělsko, Švédsko a Polsko.

"Pokud tam vyjede fanoušek neočkovaný dvěma dávkami s odstupem alespoň dva týdny po druhé, nebo po prodělané nemoci, je to poměrně velké riziko," míní Maďar. Rizikový není podle něj jen přímo pobyt na stadionu, ale také například hromadná doprava nebo restaurace.

"Samozřejmě ani u osob s postinfekční a postvakcinační imunitou není absolutní jistota, že jejich sliznice nemohou být dočasně kolonizovány virem, a oni tím pádem mohou být nosiči," dodal.

V Budapešti může být jako v jediném z 11 pořadatelských měst při zápasech Eura zaplněn stadion ze sta procent. Kapacita Puskás arény je přes 60.000 míst. Návštěvníci se podle pravidel musí prokázat dokončeným očkováním proti covidu nebo nejdéle 72 hodin starým negativním testem metodou PCR. Povinné je také nošení roušek.

V Glasgow, kde už český národní tým odehrál dvě utkání skupiny proti Skotsku a Chorvatsku, může na stadion maximálně 12.000 diváků. Návštěvu zahraničním příznivcům výrazně komplikuje povinná desetidenní karanténa. Izolace po příjezdu do Skotska platí pro návštěvníky ze všech zemí, které nejsou na zeleném seznamu, tedy i pro Česko. Duely národního týmu tak v hledišti v Glasgow sledovali většinou jen Češi žijící v Británii.

Pokud by přesto z Česka někdo do Skotska vyrazil, musí podle pravidel pro návrat z rizikových zemí před návratem vyplnit příjezdový dotazník a pokud cestuje hromadnou dopravou, podstoupit ještě v cizině test, antigenní 48 hodin předem nebo PCR 72 hodin. Po návratu do ČR pak je povinné nastoupit do pětidenní karantény. Po ní musí absolvovat PCR test, plně očkovaní na něj mohou rovnou bez karantény.

Na britských ostrovech v současné době roste počet nových případů kvůli takzvané indické neboli delta mutaci. Podle dnešní zprávy Evropského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC) bude tato zvláště nakažlivá varianta do konce srpna v Evropské unii představovat 90 procent nových případů koronaviru.