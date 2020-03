Epidemiolog: Koronavirus by mohl v USA zabít až 200.000 lidí

Washington - Koronavirus by mohl ve Spojených státech zabít 100.000 až 200.000 lidí, varoval dnes hlavní vládní expert na infekční onemocnění Anthony Fauci, který je v koronavirovém krizovém týmu. Jak Fauci řekl v rozhovoru se CNN, nakažených by pak mohly být miliony. Dodal nicméně, jde jen o možnou předpověď, budoucí vývoj se totiž vzhledem neustále se měnícím okolnostem dá jen těžce předvídat. Starosta New Yorku Bill de Blasio dnes oznámil, že do týdne dojdou zásoby těch nejkritičtějších zdravotnických pomůcek, včetně ventilátorů.

Americký prezident Donald Trump se rozhodl zatím nevyhlásit karanténu pro oblast New Yorku, New Jersey a Connecticutu, které jsou pandemií koronaviru nejvíce zasaženy. Podle Fauciho o tom s prezidentem v sobotu večer v Bílém domě vedli "velmi intenzivní diskuze". Trump se následně rozhodl vyhlásit pro dané oblasti pouze doporučení ohledně nutnosti omezit cestování.

Spojené státy registrují více než 120.000 případů nákazy koronavirem, což je nejvíc na světě. Přes 2000 lidí infekci podlehlo.

V New Yorku do týdne dojdou ventilátory, uvedl starosta

V New Yorku do týdne dojdou zásoby těch nejkritičtějších zdravotnických pomůcek, včetně ventilátorů. Upozornil na to dnes starosta velkoměsta Bill de Blasio. "Tady v New Yorku si připadáte jak za války," řekl de Blasio americké televizi CNN. Stát New York je nyní nejvíce postiženým regionem v USA, podle sobotní bilance tam úřady evidovaly přes 52.000 nakažených koronavirem. Nejméně 728 lidí zemřelo, z toho 672 přímo ve městě New York.

Problémy se zásobami hlásí i další velká americké městské aglomerace. Zatímco v New Yorku mají podle starosty zásoby do 5. dubna, v New Orleans zřejmě dojdou ventilátory už 4. dubna. Guvernér Louisiany pak uvedl, že zatím neví, kdy získají z federálních zásob vůbec nějaké zásoby. Louisiana se pokusila objednat si asi 12.000 ventilátorů od nejrůznějších firem, zatím jich ale obdržela jen 192, uvedl guvernér John Bel Edwards v televizi CBS.

Agentura Reuters mezitím informovala, že do New Yorku dnes dorazilo z Číny letadlo plné zdravotnického materiálu. Mělo by jít o první z několika zásilek, jejichž doručení v příštích 30 dnech zorganizoval Bílý dům. V letadle jsou rukavice, ochranné obleky a masky pro nákazou těžce postižené státy New York, New Jersey a Connecticut.

Vyhlášení karantény v New Yorku podle Trumpa není teď nutné

Vyhlášení karantény pro oblast New Yorku kvůli šíření koronaviru není v tuto chvíli zapotřebí. V noci na dnešek SELČ to na twitteru uvedl americký prezident Donald Trump. V sobotu šéf Bílého domu hovořil o tom, že pro New York, New Jersey a určité části Connecticutu zvažuje karanténu. Americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) krátce po prezidentově tweetu vyzvalo obyvatele New Yorku, New Jersey a Connecticutu, aby v příštích 14 dnech nikam necestovali, pokud to není nezbytně nutné.

Stát New York je nejvíce zasaženým místem v USA, počet nakažených tam stoupl na více než 52.000 a počet obětí přesáhl 700. Trump v sobotu řekl, že uvažuje o vyhlášení krátkodobé, asi dvoutýdenní karantény v New Yorku, která by mimo jiné omezila cestování.

"Karanténa nebude nutná. Podrobnosti o opatřeních zveřejní Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC)," napsal Trump v noci na dnešek SELČ na twitteru. CDC vzápětí vyzvalo obyvatele zmíněných států, aby dva týdny necestovali. Výzva se netýká zaměstnanců odvětví, která jsou klíčová pro fungování infrastruktury, tedy například zdravotníků, řidičů kamionů či pracovníků finančních služeb.

Vyhlášení karantény v New Yorku, New Jersey a Connecticutu prosazoval republikánský guvernér Floridy Ron DeSantis a další guvernéři, kteří chtějí zabránit cestování lidí z těžce postižených oblastí do jejich států. Myšlenka ale ihned vyvolala kritiku vůdců dotčených regionů, podle nichž by toto přísné opatření vyvolalo paniku.

Spojené státy registrují více než 120.000 případů nákazy koronavirem, což je nejvíc na světě. Přes 2000 lidí infekci podlehlo.