Epidemie slábne, omezení v ČR se od pondělí rozvolní

Praha - Díky postupnému zlepšování epidemické situace v Česku začne od pondělí rozvolňování opatření proti šíření koronaviru. Země se posune v protiepidemickém systému (PES) z pátého nejtvrdšího stupně do čtvrtého, schválila dnes vláda. Potvrdila také, že nouzový stav bude platit do 12. prosince. Do třetího stupně rizika, který by znamenal další zmírnění restrikcí včetně otevření dalších obchodů nebo restaurací, se může ČR posunout nejdříve za týden, řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Ve čtvrtém stupni, který znamená rizikové skóre od 61 do 75, se má obnovovat docházka do základních škol, praktická výuka na středních školách a skupinová výuka do 20 lidí na vysokých školách. Povoleno bude také shromažďování až šesti lidí namísto dosavadních dvou, zákaz vycházení bude začínat od 23:00 místo současných 21:00. Od pondělí budou moci knihovny půjčovat knihy z výdejních okének. Bohoslužeb nebo svateb se bude moci účastnit až 20 lidí. Konat se mohou teoretické i praktické závěrečné testy autoškol.

Zavírací doba obchodů se z nynějších 21:00 může od pondělí posunout na 23:00. Dál ale bude platit zákaz nedělního prodeje, který navrhl zrušit ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). V prodejnách také zůstane omezená kapacita 15 metrů čtverečních na jednoho zákazníka. Tam, kde prodejci vyžadují vstup s vozíkem, bude platit výjimka pro matky a otce s kočárky. Děti do šesti let se do kapacity nebudou počítat. Stejná opatření jako v obchodech mají od pondělí platit pro farmářské trhy.

Skóre systému PES je k dnešnímu dni 62, blíží se třetímu stupni. O dalším uvolnění by vláda mohla rozhodovat v polovině příštího týdne, naznačil Havlíček, podle kterého by se obchodníci o uvolnění podmínek prodeje plánovaných od 30. listopadu měli dozvědět zhruba pět dnů předem. Za týden bude vláda podle Blatného jednat o vánočních trzích, prodej vánočních stromků, kaprů a ozdob možný bude. Epidemická skupina vede debatu o pravidlech pro mikulášskou nadílku, doplnil ministr.

Po souhlasu vlády dnes ministerstvo zdravotnictví vydalo novou verzi opatření o nošení roušek. Nahrazuje dokument, který k sobotě zrušil kvůli nedostatečnému odůvodnění pražský městský soud. Podzimní nouzový stav kvůli koronaviru bude trvat nejméně 68 dní, tedy o dva dny více než na jaře. Vláda jeho prodloužení potřebné pro zachování restrikcí schválila po čtvrtečním souhlasu Sněmovny. Aktualizovaná strategie testování na koronavirus bude hotová ve středu, ve stejném termínu by měl být připraven i plán pro očkování, řekl po jednání kabinetu Blatný.

Denní přírůstky nakažených koronavirem byly ve čtvrtek i za dnešek do 18:00 nižší než před týdnem. Ve čtvrtek přibylo 6471 případů, tedy o 1402 méně než minulý čtvrtek, ale také nejvíce za posledních šest dnů. Počet aktuálně nemocných klesl pod 100.000, snížil se také počet pacientů v nemocnicích na 6307. Ve vážném stavu je 913 z nich. Nadále znatelně přibývá úmrtí s nemocí covid-19, za čtvrtek se jejich počet zvýšil o 111 a s onemocněním dosud zemřelo 6996 lidí.

Podle Blatného trvá komunitní šíření epidemie, i když počet pozitivních mezi testovanými klesá. Podíl nakažených mezi poprvé testovanými lidmi se v posledním týdnu drží mezi 25 a 30 procenty, počátkem měsíce se blížil 40 procentům. Na konci listopadu ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek očekává 2000 až 3000 nových případů koronaviru denně, do konce měsíce jich tak přibude až 40.000. Hospitalizovaných s covidem-19 by mohlo být podle Duška na konci listopadu zhruba 3000 za předpokladu, že bude vývoj epidemie pokračovat se současným reprodukčním číslem zhruba 0,7. Údaj udává, kolik lidí se v průměru nakazí od jednoho infikovaného.

Z tiskové konference ministerstva zdravotnictví vyplynulo, že epidemie silně zasáhla seniory. Mezi nakaženými v listopadu je téměř pětina lidí nad 65 let a každému desátému je víc než 75 let. Stále přibývá nakažených v lůžkových zařízeních sociálních služeb, většinou v domovech pro seniory. Od začátku října se tam nakazilo přes 12.000 lidí, ve zdravotnických zařízeních 6000. Třeba v domově pro seniory Luxor v Poděbradech je nakažených 57 ze 70 klientů, dnes tam přijelo pomáhat šest vojáků.

Lepší se ale situace v nemocnicích, které koronavirus dostal blízko k limitu jejich kapacit. Nakažených pracovníků ve zdravotnictví bylo podle dat ÚZIS ke středě 6967, tedy zhruba o 4000 méně než o týden dřív. Příští týden by měl být ukončen příkaz k zastavení odložitelné péče, obnova péče je ale otázkou jednotek týdnů, uvedl národní koordinátor intenzivní péče Vladimír Černý. O budoucnosti záložních nemocnic zřízených v Praze a Brně pro pacienty s covidem-19 chce Blatný rozhodnout nejdříve ve druhé polovině ledna, rušit je zatím neplánuje. Mimořádné odměny by zdravotníci měli podle ministra dostat i za druhou vlnu epidemie.

Průzkum společnosti PAQ Research ukázal, že obavy z epidemie covidu-19 má nyní v Česku podobně jako při jarní vlně kolem 80 procent lidí, jsou ale zároveň méně opatrní. Preventivní opatření v březnu a dubnu dodržovalo zhruba 80 procent Čechů, nyní je to kolem 60 procent. Ztráta práce či propad výdělku kvůli epidemii v listopadu postihly podle průzkumu asi třetinu Čechů.