Epidemie sílí, v ČR se potvrdil omikron, mluví se o povinném očkování

Praha - Denní počty potvrzených případů koronaviru v Česku se po dvou dnech mezitýdenního poklesu vrátily k rekordním hodnotám a potvrdil se i první výskyt rizikové koronavirové varianty omikron v Česku. Zesilují proto úvahy o zavedení povinného očkování proti covidu-19. Ústřední krizový štáb se shodl, že povinně naočkovat by se měli lidé nad 60 let a ve vybraných profesích. O povinném očkování by měly uvažovat země Visegrádu, tedy i Česko, uvedl prezident Miloš Zeman. Otevřela se nová vakcinační centra. Vláda schválila obnovení části programu státní podpory Antivirus.

Nedělních 9292 potvrzených nákaz je zhruba o tisícovku více než před týdnem a dosud nejvyšší nedělní počet od začátku epidemie. Uplynulý týden byl v počtu případů koronaviru rekordní, laboratoře jich odhalily 128.510. Denní přírůstek třikrát převýšil 20.000. Sílící epidemie se projevuje i v nemocnicích, k neděli pečovaly o 5804 pacientů, v těžkém stavu je 947 z nich. Některé otevírají další covidová oddělení a žádají o pomoc armády nebo hasičů. Rychle přibývá úmrtí s covidem-19, za poslední týden zemřelo 635 lidí a počet úmrtí za dobu epidemie se blíží 33.000.

Na 100.000 obyvatel za poslední týden připadá 1201 nově potvrzených nákaz. V devíti krajích je sedmidenní incidence vyšší než 1000, nejhorší situace je nadále v Olomouckém kraj s incidencí 1641, následuje Zlínský kraj. Pozitivní test na koronavirus měla i hlavni hygienička Pavla Svrčinová, v neděli totéž oznámil ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch (za ANO). Oba jsou téměř bez příznaků a zůstávají v izolaci.

Obavy budí koronavirová varianta omikron, kterou Světová zdravotnická organizace (WHO) kvůli potenciálně vyšší nakažlivosti zařadila mezi znepokojivé typy viru. Výskyt omikronu u ženy z Liberce potvrdily testy v tamní nemocnici, jde o první případ v Česku. Žena s dalšími lidmi z ČR navštívila Namibii, domů se skupina vrátila letadlem přes Dubaj.

Další členy skupiny a také pasažéry z letadla prověřují hygienici, podle šéfa Ústředního krizového štábu Jana Hamáčka (ČSSD) na tom pracují přednostně, v pěti krajích. Další případ omikronu se zatím neobjevil. Od úterý bude Hongkong, kde se tato varianta také potvrdila, vyřazen v takzvané mapě cestovatele ze seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy. Přesune se mezi země s velmi vysokou míru rizika s výrazně přísnějšími podmínkami pro příjezd.

Očkování považují členové vlády v demisi i zástupci budoucí vládní koalice za hlavní nebo i jediný způsob, jak šíření viru zastavit. Ústřední krizový štáb se dnes shodl, že vakcinace by měla být povinná pro zdravotníky, sociální pracovníky, členy záchranného systému, ve vězeňské službě, pro vojáky, dobrovolné hasiče u některých jednotek a lidi nad 60 let. Ministerstvo zdravotnictví by teď mělo navrhnou příslušný návrh vyhlášky, na šéfech sborů bude, aby přesvědčili o očkování své podřízené, řekl Hamáček.

"Uvažujme podobně jako Rakousko o povinném očkování, protože se zdá, že je to opravdu jediná cesta, jak se z té covidové krize dostat," řekl Zeman ostatním prezidentům na summitu zemí visegrádské čtyřky (ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko). Zeman je nakažený koronavirem, k summitu v Budapešti se připojil on-line.

Všichni lidé od 12 let se mohou ode dneška registrovat na webu https://www.ceskoockuje.cz k posilující dávce očkování proti covidu-19. Registrace se uvolní v den nároku na vakcínu, pak bude možné rezervovat si termín, oznámila Chytrá karanténa. Nárok na přeočkování mají nyní lidé šest měsíců po dokončeném předchozím očkování. Od 1. prosince se lhůta zkrátí na pět měsíců pro lidi nad 60 let a chronicky nemocné.

Po středečním zkrácení lhůty bude mít na přeočkování nárok zhruba 2,4 milionu lidí. Posilující dávku zatím dostalo přes 788.000 očkovaných, dokončenou vakcinaci má 6,34 milionu lidí. Podaných dávek přibylo v mezitýdenním srovnání v každém dni uplynulého týdne, zájem o vakcínu zřejmě podpořila vládní omezení pro neočkované. Nová očkovací centra se dnes otevřela v Praze na Černém Mostě, v Plzni a Teplicích, kapacity očkování rozšířila Fakultní nemocnice Hradec Králové.

Další kolo plošného testování žáků na covid-19 se dnes koná v základních a středních školách, některé hlásí podle zjištění ČTK podobné výsledky jako před týdnem. Spolek Učitelská platforma doporučil kvůli epidemii připravit distanční formu maturit. Zaměstnavatelé musejí do dnešního dne dokončit prvního kolo testování neočkovaných pracovníků, které je povinné jednou týdně. Firmy, živnostníci i státní organizace používají především antigenní samotestovací sady, stát na to přispívá.

Firmy s omezením výroby a služeb kvůli epidemii budou moct opět čerpat příspěvky na náhrady mezd z programu Antivirus, schválila vláda. Znovu budou dostávat 60 procent vyplacené náhrady mzdy do 29.000 korun. Pobírat ho můžou za období od 1. listopadu, pokračovat by měl do koce února. Další podpůrný program pro firmy COVID Nepokryté náklady bude podle ministra průmyslu v demisi Karla Havlíčka (ANO) fungovat ve třech úrovních, kompenzace budou až do 90 procent nákladů. Ministr se na tom domluvil s profesními svazy, zvýšení možných náhrad má podle něj reflektovat zrušení vánočních trhů kvůli epidemii.